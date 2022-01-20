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الإدارة العامة للتمريض تعقد اجتماعاً مع مدراء تمريض المستشفيات

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:44

خانيونس- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتمريض اجتماعاً مع مدراء تمريض المستشفيات وذلك لمناقشة عدة مواضيع تتعلق بالعمل التمريضي وسبل تجويد الأداء الوظيفي للأطقم العاملة.

بدوره قال مدير عام التمريض د. خليل شقفة:" نعبر عن تقديرنا للجهد الكبير الذي تقوم به الطواقم التمريضية بكافة المستشفيات في كل الظروف والأزمات على مدار الساعة دون كلل أو ملل ".

وأكد د. شقفة على أهمية بذل المزيد من الجهود والاتجاه نحو تجويد الخدمة والارتقاء بها من خلال تطبيق الخطط التي أعدت خصيصا لهذا الغرض.

من جانبه، قال د. يوسف فحجان مدير تمريض المستشفيات في الإدارة العامة للتمريض أن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لحالة المتابعة الحثيثة التي توليها إدارته لمستجدات العمل التمريضي والاطلاع على آخر تطورات العمل وفق الخطة السنوية.

وقام المجتمعون بجولة ميدانية داخل المستشفى الميداني الذي تم انشاؤه في مستشفى غزة الاوروبي وذلك للاطلاع على أخر التجهيزات والتحضيرات التي تمت في هذا المستشفى.

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