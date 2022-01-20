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خلال ثماني سنوات

وحدة القدم السكرية تقدم خدماتها لـ (13) ألف مريض في مجمع الشفاء

20 كانون ثاني / يناير 2022 09:46

وحدة القدم السكرية تقدم خدماتها لـ (13) ألف مريض في مجمع الشفاء
وحدة القدم السكرية تقدم خدماتها لـ (13) ألف مريض في مجمع الشفاء

غزة- الرأي

قال أخصائي جراحة الأوعية الدموية ورئيس وحدة القدم السكري بمجمع الشفاء الطبي د. تيسير الطنة، إن خدمات علاج القدم السكرية بالمجمع حققت نجاحات متقدمة وتطوير بالأداء حيث تم تقديم الخدمة لنحو (13) ألف حالة خلال ثماني سنوات من استحداثها في عام 2013 وتعد الوحدة الوحيدة التي تقدم خدماتها لمرضى القدم السكرية على مستوي قطاع غزة.


وأشار د الطنة أن إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها خلال العام المنصرم بلغ (1456) حالة من جميع المحافظات، مبينا أن الوحدة لم توقف خدماتها رغم الإمكانيات القليلة والظروف التي مرت بها وزارة الصحة ومجمع الشفاء، حيث تم علاج المرضى بطرق فاقت كثير من دول الجوار كاستخدام جهازVAC وعلاج اليرقات MAGGOT وأقراص K-sept وكذلك استخدام السكر في علاج القروح، ونجحت الوحدة في الحد من عمليات البتر.


 وثمن د. الطنة كافة الجهود التي بذلتها وزارة الصحة ومجمع الشفاء ممثلة بمديرها العام د. محمد أبو سلمية، بهدف تذليل العقبات وتوفير الاحتياجات التي ساعدت في تحقيق النجاحات.

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