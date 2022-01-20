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الصحة تجري (46) عملية تركيب مفصل صناعي بمجمع ناصر

20 كانون ثاني / يناير 2022 10:30

خانيونس- الرأي

أكد غسان أبو زهري رئيس قسم جراحة العظام بمجمع ناصر الطبي، أنه تم اجراء (46) عملية تركيب مفصل صناعي كامل في وحدة جراحة المفاصل خلال الربع الأخير من العام 2021، منها (12) مفصل ورك، و(34) مفصل ركبة، والتي وصفها بعمليات ذات المهارة وتحتاج لقدرات جراحية عالية.

ويقول د. أبو زهري” أن عام 2021 شهد إجراء اول عملية تغير مفصل كامل بكادر طبي محلي، والتي اعتبرها نقطة تحول في التخفيف من معاناة المرضي وآلامهم، والاستغناء عن محاولة السفر الى الخارج التي كانت تثقل كاهلهم جراء البحث عن تحويلة وإنفاق الكثير من المال من أجل اجرائها في الخارج وهو ما كان خارج استطاعة هذه الشريحة من المرضى”.

واعتبر أن خدمة تركيب مفاصل صناعية بالكامل في قطاع غزة كان حلما صعب المنال نظرا لصعوبة العلاج في الخارج بسبب الحصار والتضييق على قطاع غزة، إضافة الى منع الاحتلال دخول مفاصل صناعية الا القليل الذي كانت تحضره الوفود الزائرة، الى جانب الخشونة المتقدمة في المفاصل التي تؤرق مصابيها، ولكن مع أول عملية يجريها طاقم طبي محلي في مجمع ناصر الطبي كان بصيص الأمل لهذه الفئة من المرضى.

ويوضح د. أبو زهري أن البدء بإجراء عمليات تغيير المفاصل كانت بالشراكة مع أطباء الداخل المحتل ضم د. مصطفى ياسين ود. محمد الخطيب استشاري جراحة العظام في مستشفى هشارون، وبدعم من جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان التي كانت توفر المفاصل الصناعية ويجلبها الأطباء معهم الى قطاع غزة، لافتا الى أن تلك العمليات كانت تجرى تحت اشرافهم ومساعدتهم وبالشراكة مع الطاقم المحلى وتدريبه على إجراء هذه العمليات لمدة تصل الى الخمسة أعوام.

وأشاد د. أبو زهري بمجهودات الفرق الطبية التي تساهم في إنجاح تلك الجراحات، والتي اعتبرها انجاز ومفخرة للقطاع الصحي.

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