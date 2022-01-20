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بدء تحديث بيانات خريجي التخصصات التعليمية والمهنيين

20 كانون ثاني / يناير 2022 10:31

واجهة نظام الدخول الموحد للمعاملات الحكومية
واجهة نظام الدخول الموحد للمعاملات الحكومية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بيت حانون "CAAB"، عن فتح باب تسجيل وتحديث البيانات للخريجين من التخصصات التعليمية والعمال المهرة وغير المهرة، ضمن مشروع الإنعاش الاقتصادي.

وأفادت وزارة العمل أن المشروع ممول من الحكومة النرويجية، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "برنامج ساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP"، والذي يستهدف قطاع التعليم.

وأشارت إلى أن التسجيل سيكون وفق الشروط التالية:

- أن يكون الخريج حاصل على شهادة جامعة "بكالوريوس/ دبلوم" في التخصصات التعليمية.

- أن يكون المهني والفني حاصل على شهادة مهنية أو لديه خبرة واسعة في مجال عمله.

- ألا يكون قد حصل على فرصة عمل سابقة من أي برنامج تشغيلي خلال عام من تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم متلقِ تطعيم ضد فيروس كوفيد – 19.

- الاستفادة من المشروع ستكون لشخص واحد فقط من أفراد الأسرة.

- المجال مفتوح للمهنين أصحاب الخبرة من العمال والعاملات الراغبين في العمل بقطاع التعليم.

- سيكون تمثيل الإناث في المشروع بنسبة لا تقل عن 40% من مستفيدي المشروع.

- المجال مفتوح لذوي الإعاقة الراغبين في العمل بالقطاع التعليمي خلال المشروع.

وأوضحت وزارة العمل أن التسجيل إلكترونياً من خلال (اضغط هنا)، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات ورقية تسلم باليد، حيث يبدأ التسجيل يوم الأربعاء 19/1/2022، وحتى نهاية الثلاثاء 25/1/2022.

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