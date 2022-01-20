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مدير أوقاف رفح يتفقد مسجد الهدى بعد تعرضه لأضرار جرّاء المنخفض

20 كانون ثاني / يناير 2022 10:32

رفح- الرأي

تفقد مدير مديرية أوقاف رفح أ. محمد أبو عامر مسجد الهدى في مخيم يبنا بالمحافظة، بمشاركة عدد من رؤساء الأقسام في المديرية، وذلك بعد تعرض المسجد لسيول من مياه الأمطار إثر المنخفض الجوي،

بدوره أوضح أبو عامر أن الأمطار الغريرة التي شهدتها محافظة رفح تسببت في ارتفاع منسوب المياه ما أدى إلى دخولها على بدرم ومرافق المسجد البالغ مساحته 1000م من فرش وغيرها ما ألحق ضرراً كبيراً.

وأشار بأن دائرة الهندسة والانشاءات في وزارة الأوقاف تواصل جهودها من أجل إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن اصلاح الضرر، لضمان سير عمل المساجد أمام المصلين، وتأدية العبادات والشعائر الدينية بكل أريحية واطمئنان.

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