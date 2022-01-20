أوقاف رفح تُكرم حفظة الأجزاء المُجتمعة بالمحافظة

رفح- الرأي

كرّم قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح قرابة مئة طالب من حفظة الأجزاء المجتمعة في عدد من مساجد المحافظة، بحضور ومشاركة مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس القسم د. علي المنشاوي.

بدوره أكد أبو عامر علي أهمية مدارسة القرآن الكريم واتخاذه منهجاً في الحياة، لما له من عظيم الأثر في حياة المسلم، منوهاً بأن القرآن الكريم كتاب مُنزل ليهدي البشر، ويُصلح حياة الفرد والجماعة المسلمة في كل نواحي الحياة، ويحظى بمنزلة عظيمة في نفوس المسلمين.

وأشاد بدور قسم التحفيظ، وأولياء الأمور لمتابعتهم الحثيثة، وجهودهم المبذولة في متابعة تحفيظ أبناءنا كتاب الله، ليكونوا طليعة الأمة في استرداد عزتها وكرامتها وأستاذيتها للعالم.

من جهته دعا المنشاوي الحفظة إلى فهم وتدبر الآيات القرآنية، وإيقاظ بواعث الخير، وتوجيه طاقاتهم توجيهاً سليماً في كافّة المجالات التعبّدية.