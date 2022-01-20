النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2168) الخميس20/1/2022

10:32مدير أوقاف رفح يتفقد مسجد الهدى بعد تعرضه لأضرار جرّاء المنخفض

11:05النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2168) الخميس20/1/2022

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