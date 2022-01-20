النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2168) الخميس20/1/2022
أخبار فلسطينية
- الرئاسة الفلسطينية {ستتخذ قرارات} إثر التصعيد في القدس
- «فتح» تحدد مرشحيها لـ{التنفيذية} و{المجلس الوطني}
- بعد أن كسرت شوكته قبل أيام: الاحتلال يسوّي منزلي صالحية في «الشيخ جرّاح» بالتراب
- المطران عطا الله يدق ناقوس الخطر وينبّه لتضاؤل عدد النصارى المقدسيين: العالم المسيحي يغضّ الطرف عن جرائم الاحتلال وعربدات المستوطنين والتهجير في القدس
- المالكي أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة
- وفد «حماس» يختتم زيارته للجزائر بعد تسليم رؤيته لـ«المصالحة»
- المالكي أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة
أخبار إسرائيلي
- مسؤول أممي يطالب الاحتلال بوقف تهجير المقدسيين
- العليا الإسرائيلية تصادق على هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم
- إسرائيل: أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد
اخبار دولية
- الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف تهجير المقدسيين
- العليا الإسرائيلية تصادق على هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم
- الأونروا” تطلق نداءً عاجلاً حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
- دول أوروبية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان
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اخبار عربية
- حوارات الجزائر: جلسات استكشافية لمواقف الفصائل، وفرص نجاح ضعيفة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
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- بعد أن كسرت شوكته قبل أيام: الاحتلال يسوّي منزلي صالحية في «الشيخ جرّاح» بالتراب
- المستوطنون يفشلون في فرض سيطرتهم على شوارع الضفة وجيش الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا
- ارتفاع عدد “عمداء الأسرى” الفلسطينيين إلى 117 أسيرا
- تضاعف العنصرية والتحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والعرب
- خبايا التحضيرات لاجتماع “المركزي الفلسطيني”.. لماذا اختير الشيخ بديلا للراحل عريقات في “تنفيذية” المنظمة؟
- تحت جنح الظلام.. الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في القدس بعد اعتقال المتواجدين فيه- (فيديوهات وصور)
- تفاصيل استقالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون
- المطران عطا الله يدق ناقوس الخطر وينبّه لتضاؤل عدد النصارى المقدسيين: العالم المسيحي يغضّ الطرف عن جرائم الاحتلال وعربدات المستوطنين والتهجير في القدس
الشرق الأوسط
- الرئاسة الفلسطينية {ستتخذ قرارات} إثر التصعيد في القدس
- «فتح» تحدد مرشحيها لـ{التنفيذية} و{المجلس الوطني}
الاخبار اللبنانية
- «تقسيم عمل» بين الشيخ وفرج: تحضيرات خلافة عباس على طريق الاكتمال
- وفد «حماس» يختتم زيارته للجزائر بعد تسليم رؤيته لـ«المصالحة»
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- إسرائيل: أكثر من 72 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد
- مستشار رئيس فلسطين عن اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى: سلوك إجرامي من احتلال إرهابي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حوار أبو نعيم: فلسـطينيـو الداخل المحتل «قنبلة بشرية» تُشكِّل هاجس رعب للاحتلال
- لليوم الـ20.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال
- حلوم: انتخاب "مركزية فتح" لعباس مجددًا "استمرار لاختطاف الحركة والمنظمة"
- خاص عائلة "المبحوح": واثقون بأن أيادي المقاومة ستصل يومًا ما إلى قتلته
- غضب شعبي إزاء جريمة هدم منزل "صالحية" في "الشيخ جراح"
- خاص محررتان ترويان معاناة الأسيرات في البرد القارس
- الاحتلال يجمد هدم مسجد التقوى بالعيسوية
جريدة القدس
- تساقط الثلوج في رام الله والخليل
- “الأونروا” تطلق نداءً عاجلاً حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
- موقع عبري: خرائط سجون إسرائيلية منشورة على الإنترنت
- نادي الأسير: لا إصابات باحتراق حافلة تقل أهالي الأسرى
- المالكي أمام مجلس الأمن: إسرائيل تواصل حربها ضد شعبنا دون محاسبة
- اعتقال 4 إسرائيليين أطلقوا النار في “بات يام” على خلفية قومية
- إسرائيل توقع اتفاقًا مع ألمانيا للحصول على 3 غواصات متطورة
- غزة: حالة وفاة و294 إصابة جديدة بكورونا
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صحيفة الأيام
- جريمة الفجر: اعتقلوا أفراد عائلة صالحية ودمروا بيتهم
- »حوارات الجزائر: جلسات استكشافية لمواقف الفصائل، وفرص نجاح ضعيفة
- »العسيلي: سنتابع جهود الانفكاك عن الاحتلال عبر فتح بروتوكول باريس والانضمام...
- »"مؤامرة فطيرة لحم الخنزير": نواب شباب من "المحافظين" يسعون لإطاحة جونسون...
- »الأخـــطــــــر مـــــن صفــــقـــة نتـنـيــاهـــو القضـــائــيـــة
الحياة الجديدة
- "هبة النقب".. إدراك لمخططات الاحتلال وتصميم على المواجهة لإفشال مخطط "التشجير"
- بلدية الاحتلال هدمت منزل صالحية رغم معرفتها المسبقة بأنه "مبنى تاريخي"
- الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في 2021
- من بيت الأمم المتحدة: الأونروا تطلق نداء عاجلا لاغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
- بلديات محافظة رام الله والبيرة الثلاث.. تحديات مشتركة
وكالة الراي
- حالة وفاة و294 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة بغزة
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها قباطية
- الصحة تجري (46) عملية تركيب مفصل صناعي بمجمع ناصر
- دول أوروبية تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان
- المرور: إصابة طفيفة في 8 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية
- تعرف على الحالة المرورية في المناطق الرئيسية بغزة
- أسعار الخضروات واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس
- الكشف عن سقطة جديدة للاحتلال في عملية "نفق الحرية"
- الاحتلال يعتقل أربعة شبان من جنين وقلنديا
وكالة صفا
- وفاة و294 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الطعومات والإجراءات تحصر الوباء
- الشخرة: نتوقع وصول الإصابات بكورونا بين 5 لـ10 آلاف حالة يوميًا
- 20 يومًا على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
- قوة خاصة تفشل باختطاف نشطاء من الكتلة الإسلامية ببير زيت
- فصيلان يقاطعان اجتماعات المجلس المركزي برام الله
- مسؤول أممي يطالب الاحتلال بوقف تهجير المقدسيين
وكالة سما
- الصحة: حالة وفاة واحدة و 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
- الصحة: نتوقع أن يصل عدد الإصابات بكورونا من 5 آلاف إلى 10 آلاف إصابة يوميا
- بيان عاجل من 3 دول أوروبية بخصوص ما يحصل في حي الشيخ جراح
- مصادر: مبادرة فلسطينية في لبنان للتقريب بين "فتح" و"حماس"
- إعلام إسرائيلي: الهجوم اليمني على أبو ظبي يدل على أن إيلات ليست محصّنة
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فلسطين اليوم
- بالفيديو ..اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية
- المنخفض الجوي يهوي بأسعار الدجاج في غزة.. والنقابة توضّح السبب!
- قد تصل الإصابات لعشرة آلاف حالة
- الشخرة : ارتفاع كبير في أعداد إصابات كورونا وغزة سجلت بالأمس نسبة كبيرة بلغت 26%
- بالأسماء: اعتقالات متواصلة في الضفة المحتلة
- ناصر القدوة: ما يحدث حاليا يعكس حالة الترهل والتمزق التي أصابت منظمة التحرير
عرب 48
- الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف تهجير المقدسيين
- العليا الإسرائيلية تصادق على هدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم
- هدم منزل لعائلة الفريجات قرب الخليل
- ووكالة وفاعشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- بلدية الاحتلال هدمت منزل صالحية رغم معرفتها المسبقة بأنه "مب ...
- مجلس الأمن يناقش الأوضاع في فلسطين
حدث في مثل هذا اليوم
20 كانون ثاني (يناير)
- 1983م تشكيل حركة متطرفة في إسرائيل وأمريكا مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل مكان المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقد ذكرت مجلة أمريكية أن هذه اللجنة تشكلت تحت اسم "كيرن هارها بايت".
- 1996م انتخاب الرئيس ياسر عرفات (ولد عام 1929) أول رئيس للسلطة الفلسطينية بأغلبية 88.1مفي المائة من أصوات الناخبين الفلسطينيين في أول انتخابات فلسطينية ديمقراطية من نوعها في التاريخ الفلسطيني. وكانت منافسته الوحيدة في الانتخابات سميحة خليل (1923 - 1999) وتم انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني بعد قدوم السلطة الوطنية، وأعضائه (88 عضوا)، وقد بلغ عدد المرشحين 672ممرشحا في 6 إدارات انتخابية، وبلغ عدد المقترعين 780079 شخصا. بنسبة 75.86% من الناخبين المسجلين
- 1982م مجلس الأمن يعتبر إجراءات "إسرائيل" في الجولان عملا عدوانيا، واعتبار الجولان أرض عربية سورية تقع في أقصى الجنوب الغربي من سوريا على طول حدودها مع فلسطين، وتبلغ مساحتها 1800كم2مبطول يتراوح بين 75كم-80 كم، وعرض يتراوح من 18كم- 20كم، احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.
- 1970م قوات العاصفة الفلسطينية تهاجم مصنعا للبوتاس في الأراضي العربية المحتلة عام 1948م بصواريخ كاتيوشيا وتوقع به دمارا كبيرا.
- 1948م سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين تعلن أن إدارة المناطق ذات الأكثرية اليهودية أو العربية ستوكل إلى الأكثرية المحلية في كل منطقة، وذلك في محاولة لتسليم اليهود إدارة عدد من المناطق الفلسطينية.
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