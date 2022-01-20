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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2168) الخميس20/1/2022

20 كانون ثاني / يناير 2022 11:05

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2168) الخميس20/1/2022

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  • حوارات الجزائر: جلسات استكشافية لمواقف الفصائل، وفرص نجاح ضعيفة

 

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20 كانون ثاني (يناير)

  • 1983م تشكيل حركة متطرفة في إسرائيل وأمريكا مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل مكان المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقد ذكرت مجلة أمريكية أن هذه اللجنة تشكلت تحت اسم "كيرن هارها بايت".
  • 1996م انتخاب الرئيس ياسر عرفات (ولد عام 1929) أول رئيس للسلطة الفلسطينية بأغلبية 88.1مفي المائة من أصوات الناخبين الفلسطينيين في أول انتخابات فلسطينية ديمقراطية من نوعها في التاريخ الفلسطيني. وكانت منافسته الوحيدة في الانتخابات سميحة خليل (1923 - 1999) وتم انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني بعد قدوم السلطة الوطنية، وأعضائه (88 عضوا)، وقد بلغ عدد المرشحين 672ممرشحا في 6 إدارات انتخابية، وبلغ عدد المقترعين 780079 شخصا. بنسبة 75.86% من الناخبين المسجلين
  • 1982م مجلس الأمن يعتبر إجراءات "إسرائيل" في الجولان عملا عدوانيا، واعتبار الجولان أرض عربية سورية تقع في أقصى الجنوب الغربي من سوريا على طول حدودها مع فلسطين، وتبلغ مساحتها 1800كم2مبطول يتراوح بين 75كم-80 كم، وعرض يتراوح من 18كم- 20كم، احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.
  • 1970م قوات العاصفة الفلسطينية تهاجم مصنعا للبوتاس في الأراضي العربية المحتلة عام 1948م بصواريخ كاتيوشيا وتوقع به دمارا كبيرا.
  • 1948م سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين تعلن أن إدارة المناطق ذات الأكثرية اليهودية أو العربية ستوكل إلى الأكثرية المحلية في كل منطقة، وذلك في محاولة لتسليم اليهود إدارة عدد من المناطق الفلسطينية.
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