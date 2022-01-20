زراعة خانيونس تنفذ جولة ميدانية على مزارعي البستنة الشجرية

خان يونس- الرأي

نفذ قسم "البستنة الشجرية" في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس جولة إرشادية على مزارعي الحمضيات في المحافظة،وذلك لتقديم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة المتعلقة بالعمليات الزراعية بعد عملية القطف، بالإضافة إلى ذلك تم حصر كميات ثمار الحمضيات المتبقية على أشجار الحمضيات .



وجرى خلال الجولة إرشاد مزارعي الحمضيات حول عملية التقليم الصحيحة ومكافحةالأمراض الفطرية والحشرية.



وتأتي هذه الجولة في ظل المتابعة المستمرة لمزارعي البستنة الشجرية في المحافظة وتقديم كل مل يلزم من خدمات إرشادية للمزارعين.