الزراعة تنفذ زيارات ميدانية للمتضررين من آثار المنخفض الجوي بالوسطى

غزة- الرأي

زارت لجنة الكوارث الطبيعية بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى بعدة زيارات ميدانية للمزارعين المتضررين من آثار المنخفض الجوي.



و قام طاقم المهندسين بحصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمزارعين،اضافة إلى تقديم الإرشادات والتوصيات للمزارعين للتخفيف من آثار المنخفض من خلال اتخاذ بعض الاجراءات من أهمها:



استخدام الستائر البلاستيكية في البيوت المحمية ، وإغلاق الدفيئات بشكل مبكر بهدف حماية النباتات من أضرار الصقيع ، والقيام بعملية الري مساءً من الآبار الجوفية مباشرة لأن الماء يكون أكثر دفئاً ، وعدم القيام بعملية التقليم قبل وبعد حدوث الصقيع ، والعمل على رش المبيدات النحاسية ، وتجنب إضافة الأسمدة النيتروجنية لأن النبات يصبح أكثر غضاضة وغير مقاوم للصقيع .