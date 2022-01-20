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الزراعة تنفذ زيارات ميدانية للمتضررين من آثار المنخفض الجوي بالوسطى

20 كانون ثاني / يناير 2022 11:37

الزراعة تنفذ زيارات ميدانية للمتضررين من آثار المنخفض الجوي بالوسطى
الزراعة تنفذ زيارات ميدانية للمتضررين من آثار المنخفض الجوي بالوسطى

غزة- الرأي

زارت لجنة الكوارث الطبيعية بدائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى بعدة زيارات ميدانية للمزارعين المتضررين من آثار المنخفض الجوي.


و قام طاقم المهندسين بحصر وتوثيق الأضرار التي لحقت بالمزارعين،اضافة إلى تقديم الإرشادات والتوصيات للمزارعين للتخفيف من آثار المنخفض من خلال اتخاذ بعض الاجراءات من أهمها:


 استخدام الستائر البلاستيكية في البيوت المحمية ، وإغلاق الدفيئات بشكل مبكر بهدف حماية النباتات من أضرار الصقيع ، والقيام بعملية الري مساءً من الآبار الجوفية مباشرة لأن الماء يكون أكثر دفئاً ، وعدم القيام بعملية التقليم قبل وبعد حدوث الصقيع ، والعمل على رش المبيدات النحاسية ، وتجنب إضافة الأسمدة النيتروجنية لأن النبات يصبح أكثر غضاضة وغير مقاوم للصقيع .

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