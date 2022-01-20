بلدية دير البلح تقوم تركيب خط صرف صحي رئيسي في عدة مناطق

الوسطى- الرأي

أفادت دائرة المياه والصرف الصحي ببلدية دير البلح أنه تم تركيب خط صرف صحي رئيسي بديل عن الخط القائم في منطقة بلوك سي والقرعان، وأضافت: تم تركيب الخط بطول 60 متر وقطر 250 ملم بديل عن الخط القائم الذي يقوم بتجميع مياه الصرف الصحي من المنطقة المذكورة لحل مشكلة التسديد المستمر في شبكة الصرف الصحي وفيضان المياه من المناهل.

وأكدت البلدية حرصها الدائم على التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق ما يتوفر لديها من إمكانات، مشيرة إلى استمرار العمل في عدة مشاريع حيوية بالمدينة بمجال المياه والصرف الصحي