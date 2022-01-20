المجلس البلدي يناقش الخطة الإجرائية لعام 2022

غزة- الرأي

ناقش المجلس البلدي مساء الأمس في الجلسة الأسبوعية تقرير الإنجاز لعام 2021 ومتابعة الخطة الإجرائية لعام 2022 لدائرة التنمية والاستثمار.



حيث اشتمل النقاش على أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة خلال العام المنصرم بحيث تم عرض الإنجاز في الخطة الاستراتيجية للبلدية للأعوام 2018-2021 والنقاش حول نسبة الإنجاز فيها.



وقال د. أحمد أبو إسماعيل إن دائرة التنمية والاستثمار لا تدَّخر جهداً في حشد الدعم لمشاريع الخطة وبناء العلاقات والشراكات المحلية والدولية من أجل تنمية حقيقة في مختلف قطاعات البلدة وأهمها قطاع التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتشغيل معصرة الزيتون على الوجه الأكمل.



كذلك اطلع المجلس على إنجازات الدائرة وعلاقاتها المنسوجة مع عدد من المنظمات المحلية والدولية أهمها مبادرة ميثاق عهدة عمداء البلديات ومنظمة المدن المتحدة وشبكة المدن الرابطة حيث ساهمت هذه العلاقة في دفع عملية التحول لبلدية إلكترونية للأمام بجلب بعض التقنيات الذكية مثل تطبيق سلامتي وتطبيق قراءة عدادات المياه، حيث حصلت البلدية على لقب سفير منظمة المدن الرابطة في فلسطين.



وعرض م. أنيس أبو حمد أهم نتائج هذه الشراكات والعلاقات والمشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الماضي أهمها مشروع سلامتي نحو عبسان آمنة بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبشهادة منسق الصندوق أن بلدية عبسان وطواقمها كانت من أفضل البلديات في الاستجابة والمرونة وإنجاز الملفات المطلوبة طوال فترة المشروع الذي استمر ل 6 أشهر.

بالإضافة لمشروع معالجة المياه العادمة بتقنية SBR واستخدامها في الزراعة مع مؤسسة دامور لتنمية المجتمع وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بالطاقة الشمسية ومحطات التحلية بالتنسيق مع قسم المشاريع في الدائرة الفنية.



وفي ختام عرض التقرير السنوي للدائرة تحدث د. أحمد أن هناك تقدم واضح في عدد من المجالات على صعيد البنية التحتية والصرف الصحي وسيكون ذلك واضحاً للعيان في النصف الأول من عام 2022 بإذن الله.



وكان أبرز إنجازات الدائرة العام الماضي هو الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص لمشروع مصادر بديلة للطاقة.



بالإضافة إلى تنفيذ مشروع كليما ميد الممول من الاتحاد الاوروبي عبر وزارة الحكم المحلي الخاص بإعداد خطة المناخ والطاقة مما أهل بلدية عبسان الكبيرة في الحصول على تصنيف B حسب مؤشرات مؤسسة CDP العالمية لنظام الإفصاح العالمي والذي يمكن المدن والبلديات من قياس الآثار البيئية وقياس التغير المناخي من خلال منظومة متكاملة من البيانات البيئية. حيث سيساهم هذا التقيم في تحسين فرص البلدية في المنافسة على فرص التمويل ذات العلاقة بالتغير المناخي.



وفي مستهل عرض الخطة الإجرائية للدائرة لعام 2022 تم وضع عدد من المشكلات التنموية نصب عين الدائرة بما ينسجم مع الخطة التنموية العامة للبلدة وتصميم المشاريع بما يتناسب مع اختصاص الدائرة للمساهمة في حل هذه المشكلات قدر الإمكان والتأسيس لتنمية حقيقية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.

وأبرز تلك المشكلات التي تم عرضها:

1- ضعف شبكة الطرق والمواصلات.

2- انعدام شبكة الصرف الصحي.

3- انخفاض مستوى جودة الطاقة والاتصالات.

4- انخفاض الاستثمار في قطاعات (الصناعة والتجارة والخدمات المساندة).

5- ارتفاع مستوى البطالة، وانخفاض الاستثمار في القطاع الزراعي.

6- ضعف مستوى الخدمات التعليمية والصحية.

7- انخفاض مستوى الخدمات الرياضية والحماية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.

8- قلة المرافق العامة والترفيهية والأماكن السياحية.

9- ضعف قدرات الهيئة المحلية.

10- متابعة تشغيل محطات التحلية.

وفي ختام اللقاء قام المجلس البلدي باعتماد تقرير الدائرة لعام 2021 وخطتها لعام2022 بالإجماع دون ملاحظات معربين عن تقديرهم لجهود الدائرة.

يذكر أن المجلس البلدي يناقش جميع تقارير الانجاز والخطط الاجرائية لجميع الدوائر والاقسام في البلدية سنويا بما يضمن الاطلاع الكامل على جميع التقارير بما يضمن تنفيذ رؤية البلدة وتحقيق التقدم والازدهار لها.