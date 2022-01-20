طواقم سلطة المياه وجودة البيئة تنفذ جولة ميدانية في منطقة وادي غزة

غزة- الرأي

نفذت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة ميدانية في حرم وادي غزة في المنطقة الوسطى لمتابعة آثار المنخفض الجوي الحالي ومراقبة عمليات ضخ البلديات للكميات الهائلة الواردة للمضخات بسبب المنخفض الجوي الى حرم الوادي .



حيث اشتركت طواقم وحدات حماية البيئة ومصادر المياه والشؤون التنظيمية والرقابة المائية بتنفيذ الجولة الميدانية.



كما أفادت الطواقم أن الجولة قامت بمتابعة وقياس منسوب المياه الجارية في مجرى وادي غزة شرقا، حيث تم اجراء قياسات كاملة لمنسوب المياه في المجرى، وتحديد الكميات الجارية في وادي غزة.



حيث أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالمجهودات المبذولة من الطواقم الفنية العاملة في ظل الظروف الجوية القاسية، مثمنا مجهوداتهم الدورية والمستمرة.