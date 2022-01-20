التعليم تعقد حلقة نقاش متخصصة لتنفيذ الدراسات الدولية والوطنية

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي- دائرة القياس والتقويم حلقة نقاش متخصصة للاستعداد والجهوزية لتنفيذ الدراسات الوطنية والدولية للعام 2022-2023م، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وحضر اللقاء أ. جمال يوسف مدير عام القياس والتقويم والامتحانات، وأعضاء دائرة القياس والتقويم أ. أمال أبو شاويش رئيس قسم تطوير الاختبارات، وأ. سماح الجيش رئيس قسم تقييم البرامج، وأ. شروق النادي رئيس قسم البحث والتحليل الإحصائي، وأ. خليل حمودة مدخل بيانات في الدائرة، وعدد من المدراء العامين، ومنسق وكالة الغوث للدراسات الوطنية والدولية د. كمال الهنداوي وفريق العمل معه.

وتناول اللقاء دراسات التقويم الوطني والدراسات الدولية TIMSS and PISA “بدايات وخلفية ومراحل وخصوصية وعينة وأدوات وجهوزية واستحقاقات المشاركة في هذه الدراسات”.

وأكد يوسف أن هذا اللقاء يأتي من أجل التعاون المشترك لتحقيق أفضل نتائج على صعيد التطبيق والإنجاز، مشيدًا بجهود جميع الإدارات العامة واستجابتها للتعاون في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ هذه الدراسات وكذلك تشكيل لجان فرعية لتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوره بين د. محمود مطر مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي أن إدارته تولي اهتمامًا خاصًا لهذه الدراسات وتتابع عن كثب تطبيقها في جميع المديريات، مضيفًا أن الوزارة ستقدم كافة أوجه الدعم للمديريات لإنجاح هذه الدراسات التي تُطبق في الكثير من الدول من أجل خدمة العلم والمسيرة التعليمية.

في حين استعرض أعضاء فريق الدائرة مُكوّنات اللقاء بشكل تفصيلي بدءًا بالدراسات الوطنية مرورًا بالدراسات الدولية وانتهاءً باستحقاقات المشاركة.

من جانبهم قدّم المدراء العامون للإدارات المعنية بالدراسات وفريق عمل الوكالة مداخلات قيّمة وكذلك عديد التوصيات التي من الممكن أن تؤدي إلى ما هو أبعد من تحقيق نجاح في التطبيق.

