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الحتة يؤكد على أهمية رأي الخبير لإسناد القضاء

وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء يحتفلان بتخريج عدد جديد من الخبراء

20 كانون ثاني / يناير 2022 12:11

وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء يحتفلان بتخريج عدد جديد من الخبراء
وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء يحتفلان بتخريج عدد جديد من الخبراء

غزة- الرأي

أكد المستشاران وكيل وزارة العدل أحمد الحتة وعميد المعهد العالي للقضاء سامي الأشرم على ثقل الأمانة الملقاة على عاتق الخبراء وهو رأي مساند للقضاة ويستنار به في حل القضايا المعروضة أمام القضاء.

جاء ذلك، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الخبراء الذين التحقوا ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالخبراء، والراغبين بقيد أسمائهم وفقاً لنظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل.

وقال المستشار أحمد الحتة أن برنامج الخبير الذي أعدته وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء واستقطب من خلاله مئات الخبراء في مجالات تخصصية متعددة إنما هو لرفد القضاء برأي مساند يستنار به في حل القضايا المقدمة التي تحتاج لرأي مساند.
كما أشار إلى أهمية بناء الخبير رأيه بعد دراسة التفاصيل الخاصة بالقضية بشكل مستوفي وأن الخبير مطالب بتوخي الدقة والمزيد من النزاهة والموضوعية في رأيه الذي سيتم بناء عليه تحديد مصائر الناس.
بدوره قال عميد المعهد العالي للقضاء سامي الأشرم أن البرنامج الذي أعده المعهد يعتبر البرنامج المتخصص الأول على مستوى فلسطين، ومشيراً إلى أن كشف الخبراء الذي ستعتمده وزارة العدل سيتم تسليم نسخة منه للقضاء لتوزيعه على المحاكم في قطاع غزة.
وأضاف أن الدورة تناولت مسألة الإجراءات منوهاً لأهمية تحري الدقة والتأكد من سلامة الإجراءات حتى لا يتم القدح في رأي الخبير.
واختتم الحفل بتسليم وكيل الوزارة وعميد المعهد الشهادات للمتدربين المحتفى بهم، متمنين لهم السداد والتوفيق.

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