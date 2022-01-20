طواقم سلطة المياه وجودة البيئة تضبط بئر مخالف

غزة- الرأي

ضبطت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة بئرا مخالفا غير مرخص في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.



حيث تمكنت طواقم وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية وبالتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية من ايقاف العمل في البئر المخالف وايقاف المقاول بالاضافة الى كتابة تعهدات خطية لكل من المالك والمقاول بوقف العمل نهائيا لحين استيفاء جميع الشروط اللازمة والتراخيص الطلوبة لترخيص البئر.



وأكد مدير عام الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة أن حالات ضبط الآبار المخالفة بدأت بالازدياد بالفترة الأخيرة مما يستدعي مجهودات كبيرة من طواقم سلطة المياه وجودة البيئة لضبط حالة الآبار .



فيما صرح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن تنظيم الواقع المائي والحد من حالة الحفر العشوائي للآبار من شأنه أن يحسن جودة الخدمة المائية، فيما اعتبر أن الطواقم تعمل على قدم وساق للحفاظ على الثروة المائية الموجودة بالخزان الجوفي.