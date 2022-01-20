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مستشفى شهداء الأقصى تجرى أكثر من (461) ألف فحص مخبري خلال 2021

20 كانون ثاني / يناير 2022 12:56

مختبر مستشفى شهداء الأقصى يجرى أكثر من (461) ألف فحص مخبري خلال 2021
مختبر مستشفى شهداء الأقصى يجرى أكثر من (461) ألف فحص مخبري خلال 2021

غزة- الرأي

كشف التقرير السنوي الصادر لدائرة المختبرات وبنك الدم بمستشفى شهداء الأقصى، أنه تم اجراء أكثر من 461 ألف فحص فحوص مخبري خلال عام (2021)، موزعة على أقسام الدائرة (بنك الدم، الهيماتولجي، الكيمياء، المايكروبيولجي، الفيروسات، العيادات الخارجية).

وأوضح مدير دائرة المختبر وبنك الدم في المستشفى أ. رياض مقداد بأن عدد وحدات الدم التي تم جمعها خلال العام المنصرم بلغت(3917) وحدة، فيما بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المصروفة للمرضى أكثر من 6 الاف وحدة.

وأكد مقداد على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية التي تضمن سلامة المرضى والطواقم العاملة.

وقدم شكره لكافة الطواقم العاملة بالمختبر التي استطاعت انجاز هذا العدد الكبير من الفحوصات رغم قلة الإمكانيات والمستهلكات الطبية والظروف الصعبة التي تعصف بالقطاع الصحي.

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