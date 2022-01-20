التنمية الاجتماعية تعلن مشروعاً لكفالة أيتام العدوان الأخير

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الخميس، عن مشروع كفالة لأبناء الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو من العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن المشروع جاء مع مؤسسة "الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية-إندونيسيا"INH ، بكفالة مالية قيمتها 450$ لكل يتيم تصرف كل 3 أشهر لمدة عام.

وجاء ذلك الإعلان خلال حفل بعنوان "إندونيسيا.. وفاء وعطاء لأبناء الشهداء" نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة الإندونيسية بمدينة غزة.

بدوره، قال مدير عام المؤسسة محمد حسين، "إن المشروع يأتي من الشيخ الإندونيسي آدي هدايات، الذي أكد أنه سيلتزم بكفالة كل أيتام شهداء الذين استشهدوا في معركة سيف القدس".

وكانت التنمية الاجتماعية، قد أعلنت أ، عدد أيتام العدوان الأخير بلغ 231 يتيماً، حيث فقد هؤلاء آبائهم نتيجة القصف الإسرائيلي المتعمد تجاه المنشآت السكنية والمدنية بمختلف المناطق بغزة.