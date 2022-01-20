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اجتماع حكومي بجمعية السياحة والسفر لتعزيز جودة الخدمات

20 كانون ثاني / يناير 2022 01:27

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة – الرأي:

اجتمع مدير عام المهن السياحية في وزارة السياحة والآثار بغزة زكريا الهور، وإدارة مباحث السياحة والآثار، مع وفد من جمعية وكلاء السياحة والسفر، لبحث سبل تعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء نقاشاً حول آليات معالجة جوازات السفر التركية ومنع الاحتكار لشركة واحدة، كون الفيز تصدر خارج قطاع غزة، ووضع الحلول المثلى لتخفيف معاناة المواطنين في مجال السفر والمعاملات الخارجية.

بدوره، أثني رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر وسيم مشتهى، على دور الوزارة في دعم القطاع السياحي ومساندتها لتجاوز الأزمة الحالية، مطالب بضرورة محاربة المكاتب العشوائية التي تؤثر على عمل المكاتب المرخصة والقانونية.

من جانبه، ثمن "الهور" عمل جمعية وكلاء السياحة والسفر ومساهمتها في رفع اسم فلسطين في الداخل والخارج، خاصه في الظروف الحالية التي شهد تراجاً على صعيد القطاع السياحي في ظل استمرار الحصار.

وأكد مدير عام المهن السياحية على دعم المؤسسات والجمعيات والشركات السياحية وتذليل العقبات التي تعترض طريقها للنهوض بواقع السياحة الداخلية.

وشدد على الملاحقة القانونية للشركات العشوائية العاملة دون ترخيص بهدف تحقيق السلامة العامة وتفادياً للمخاطر أو وقوع المواطنين بشرك عمليات النصب والاحتيال.

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