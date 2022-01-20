الاقتصاد تنفذ 104 جولة تفتيشية على أسواق قطاع غزة

غزة- الرأي

قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقم التفتيش في المحافظات الخمسة لقطاع غزة، كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار ومنع أحتكار أي من السلع، مشيرة إلى أن الوزارة تستقبل معاملات المراجعين عبر الحجز الإلكتروني لمراجعي الإدارة العامة للشركات.

ونظمت الإدارة العامة لحماية المستهلك، 104 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، تم بموجبها تسجيل 9 محاضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من ضمنها تحرير محضر ضبط لمخبز لعدم توافر الشروط الصحية بداخله.

وذكرت أن طواقهما سجلت 11محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

في حين نظمت طواقم حماية المستهلك في محافظتي خانيونس ورفح برفقة مباحث التموين جولات صباحية على محطات وقود غاز الطهي لمتابعة سير العمل والتأكد من أن المحطات تعمل بشكل منتظم دون احتكار للوقود.



وبشأن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، أجرت طواقمها 9 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .

أما المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية أجرت عملية تغطية انهيارات الطرق في محافظتي غزة والشمال التي أحدثها المنخفض الجوي الأخير بالتعاون مع البلديات.

كما نظمت دائرة الرقابة الصناعية في قسم الصناعات التحويلية جولات ميدانية في محافظة غزة على منشآت صناعية لصناعة النسيج والخياطة.