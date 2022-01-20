الصحة: دائرة اللوازم العامة تصدر تقرير خدماتها للمرافق الصحية خلال عام2021

غزة- الرأي

واصلت دائرة اللوازم العامة جهودها كونها تعتبر جزء لا يتجزأ من دوائر الادارة العامة للشؤون الادارية بوزارة الصحة، من خلال تزويد مرافق وزارة الصحة بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والادارية للاستمرار في تقديم خدماتها خلال عام 2021.



أكد التقرير السنوي الصادر عن الادارة العامة للشؤون الادارية على إسهامات دائرة اللوازم وجهود كوادرها في تعبئة اسطوانات الاكسجين للمرضى داخل المرافق الصحية والتي بلغ عددها الاجمالي نحو (10) آلاف اسطوانة وتصنيع نحو (62) ألف قطعة من الملابس الواقية للطواقم الطبية وملايات الأسرة والستائر عبر مصنع الخياطة، وطباعة ما يقارب (9) مليون ورقة لمرافق وزارة الصحة بجهود ذاتية داخل قسم المطبعة والمطبوعات.



وأظهر التقرير السنوي ان إجمالي نسبة التوريد والاستلام خلال عام 2021 بلغت (67.6) % للأصناف المختلفة من الغازات الطبيعية والاجهزة الطبية والميكانيكية والكهربائية بالإضافة الى المطبوعات والاقمشة والاثاث والنظافة والقرطاسية.



‏وأوضح التقرير أن أعلى نسبة توريد كانت لصالح الاثاث حيث بلغت 100% من اجمالي الاوامر الصادرة، أما فيما يخص الصرف حسب مرافق وزارة الصحة بين التقرير السنوي أن إجمالي المصروف لجميع مرافق وزارة الصحة بلغ نحو (18) مليون دولار، كما وشكلت المستشفيات أعلى نسبة صرف فيها.

وأشاد أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بجهود طواقم دائرة اللوازم العامة التي تتابع تزويد جميع أقسام ومرافق وزارة الصحة بالاحتياجات والأصناف المستهلكة والمستديمة وتحقيق الأهداف المرجوة ومن أهمها خفض تكاليف الشراء.