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الاقتصاد تحرر محاضر ضبط واتلاف وتتفقد محطات الغاز

20 كانون ثاني / يناير 2022 01:39

جانب من الجولات التفقدية
جانب من الجولات التفقدية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس، أن طواقمها حررت عدداً من محاضر الضبط والاتلاف لعدد من البضائع غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق والمحال التجارية.

وبينت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك في محافظتي خانيونس ورفح برفقة مباحث التموين نظمت جولات صباحية على محطات وقود غاز الطهي لمتابعة سير العمل والتأكد من أنها تعمل بشكل منتظم دون احتكار للوقود.

ولفتت إلى أنها نظمت 104 جولات وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية، جرى خلالها تسجيل 9 محاضر ضبط و11 اتلاف.

وأوضحت أن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة نظمت 9 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .

وأشارت إلى أن المديرية العامة للمصادر والموارد الطبيعية تقوم بتغطية انهيارات الطرق في محافظتي غزة والشمال التي أحدثها المنخفض الجوي الأخير بالتعاون مع البلديات.

وذكرت أن دائرة الرقابة الصناعية في قسم الصناعات التحويلية نظمت جولات ميدانية في محافظة غزة على منشآت صناعية لصناعة النسيج والخياطة.

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