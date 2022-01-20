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في إطار الانتقال للحوسبة السحابية:

التعليم يفتتح دورات تطبيقات "ميكروسوفت اوفيس 365"

20 كانون ثاني / يناير 2022 01:45

التعليم يفتتح دورات تطبيقات "ميكروسوفت اوفيس 365"
التعليم يفتتح دورات تطبيقات

غزة- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة والتدريب مجموعة دورات في استخدام تطبيقات Microsoft Office365، وذلك في إطار عمل الوزارة للانتقال للحوسبة السحابية، والتي تستهدف كافة الموظفين الإداريين بمختلف مسمياتهم الوظيفية في الوزارة ومديرياتها.


وحضر افتتاح الدورات م. أسامة يونس مدير عام الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ود. على أبو سعدة مدير المعهد الوطني للإدارة والتدريب، وم. أيمن المغاري مدير دائرة الشبكات والصيانة، ومدربو الدورات م. أحمد مسلم، وم. عبد الله شحادة.


وأكد يونس على أهمية هذه الدورة كونها تشرح نظام الحوسبة الجديد للمراسلات الإلكترونية حيث سيتم استبدال البريد الداخلي الحالي بالنظام الجديد Outlook، بالإضافة إلى برنامج الاتصال والتواصل Teams لعقد اجتماعات الفيديو والمكالمات الصوتية وكذلك التعرف على MS Forms وتوضيح آلية إنشاء النماذج ونشرها ومشاركتها ومتابعة الردود والإجابات، وأرشفة الملفات ومزامنتها عن طريق OneDrive.


بدوره أشار أبو سعدة إلى أهمية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في حوسبة عمل الوزارة ضمن أحدث النظم المتاحة، موضحاً الحاجة الكبيرة لهذا التدريب الذي يستهدف حوالي 1500 متدرب في الوزارة والمديريات؛ حيث تُعقد كل دورة بواقع (9) ساعات تدريبية.

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