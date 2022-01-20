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الصحة: عدد الولادات في مجمع الشفاء (15009) ولادة خلال 2021

20 كانون ثاني / يناير 2022 01:48

الصحة: عدد الولادات في مجمع الشفاء (15009) ولادة خلال 2021
الصحة: عدد الولادات في مجمع الشفاء (15009) ولادة خلال 2021

غزة- الرأي

ذكر التقرير السنوي لمستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي أن إجمالي عدد الولادات خلال العام الماضي 2021بلغ (15009) ولادة، منها (10801) ولادة طبيعية، و(4208) عملية قيصرية.

وبين التقرير أن إجمالي عدد حالات الدخول للأقسام بلغ (16171)، وفيما بلغ عدد الحالات التي تم استقبالها في العيادة الخارجية لمستشفى النساء والتوليد (29048) حالة.

وثمن مدير مستشفى النساء والتوليد بالمجمع د. حسن اللوح، الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصحة وإدارة المجمع في تحسين خدمات النساء والتوليد، من خلال اتباع أحدث البروتوكولات المعتمدة، مشيراً إلى جهد الكوادر الطبية والتمريضية بأقسام الولادة في تقديم الخدمة والعناية للسيدات الحوامل والمواليد وتوفير بيئة صحية ملائمة لهم.

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