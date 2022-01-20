مدير عام المستشفيات يناقش تصور مبنى الباطنة بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

ناقش مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح تصور مبنى الباطنة في مجمع الشفاء الطبي، للوصول الى التصور النهائي للمبنى وتقديمه للجهات المانحة، وذلك خلال لقائه اليوم بمدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية والمكتب الهندسي ممثلا بالمهندس بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة وذوي العلاقة بالإدارة العامة للمستشفيات.

كما بحث آليات توصيل المبنى مع مباني المجمع كالطوارئ والحوادث وغيره، وآلية تقسيم الخدمات المقدمة في الباطنة على أقسام المبنى، كما وتم الاتفاق على شكل المبنى النهائي من ناحية الأقسام.

وفى سياق منفصل، ناقش د.صباح آليات عمل أجهزة الأشعة المقطعية في مجمع الشفاء والإندونيسي وشهداء الأقصى وذلك عقب تأخير ادخال الاحتلال لقطع غيار الأجهزة الطبية، وذلك خلال لقائه بالمكتب الهندسي ومدير التصوير الطبي أ.ابراهيم عباس والادارة العامة للتعاون الدولي.

كما ناقش اللقاء وضع تصور لتوزيع خدمات الأشعة العادية بين المستشفيات والرعاية الاولية وذلك في إطار تكامل الخدمة وتلبية احتياجات المرضى وتسهيل تقديم الخدمة.