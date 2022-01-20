النائب العام يعزز التعاون المشترك مع وكيل وزارة الأشغال

غزة- الرأي

التقى النائب العام المستشار د. محمد النحال، في مكتبه، بوفد وزارة الأشغال العامة والإسكان، الذي ترأّسه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، وضم عدداً من المدراء العامون في الوزارة، واستعرض مستجدات الملفات والخطط والبرامج التي تخدم المجتمع الفلسطيني، وتخفف من تداعيات الحصار الظالم؛ بما يتناسب مع المعايير والمحددات القانونية الخاصة بالحق في السكن والمستوى المعيشي اللائق.

وأشاد المستشار النحال بجهود وزارة الأشغال وتعاونها الدائم مع كافة مكونات منظومة العدالة، مثمّناً دورها البارز في مساندة البلديات في مواجهة آثار المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن النيابة تسعى بكامل قوتها وطواقمها إلى تحقيق أقصى معايير النزاهة والشفافية، وتطبيق إجراءات تُعزّز هذه القيم في خدمة المواطنين، موضّحاً أن النيابة العامة تسعى دوماً إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية؛ وصولاً إلى مجتمع متماسك البُنيان في كافة أركانه.

بدوره أشاد م. سرحان بالدور الريادي الذي تقوم به النيابة العامة في قطاع غزة؛ لإحقاق الحق، ومتابعة ورَد مظالم المواطنين، وإرساء العدالة، وسيادة القانون، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة.

واستعرض الطرفان العديد من القضايا الجوهرية والهامة، سيما أهمية استمرار التنسيق والتعاون، ومتابعة القضايا المشتركة بين الوزارة والنيابة العامة؛ في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.