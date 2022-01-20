الصحة: طواقمنا قدمت نحو 715 ألف خدمة تصوير طبي خلال العام 2021

غزة- الرأي

قالت وحدة التصوير الطبي في وزارة الصحة الفلسطينية، إن طواقمها الموزعة على المرافق الصحية في محافظات قطاع غزة قدمت نحو 715 ألف خدمة تصوير طبي خلال العام الماضي 2021.



وأوضحت الوحدة في تقرير صادر عن وحدة نظم المعلومات الصحية في وزارة الصحة، أن الخدمات تنوعت ما بين خدمات الأشعة العادية والتي بلغت أكثر من 562 ألف خدمة، وخدمات التصوير بالأشعة المقطعية والتي بلغت نحو من 38 ألف صورة طبية، إلى جانب أكثر من 18.5 ألف خدمة تصوير طبي بالرنين المغناطيسي.

كما قدمت الطواقم الطبية أكثر من 3 آلاف صورة بالأشعة الملونة، ونحو 91 ألف خدمة تصوير طبي بالموجات فوق الصوتية (الالتراساوند)، إلى جانب نحو 635 صورة خاصة بأورام الثدي، وأكثر من 1400 صورة طبية للفكين.



وعلى صعيد الأنشطة الخاصة بمتابعة تجهيزات المستشفيات، ذكر مدير وحدة التصوير الطبي أ. إبراهيم عباس أن وحدته عمدت إلى المشاركة في العديد من اللجان الفنية لتوريد أجهزة ألتراساوند وأجهزة ماموجرام الخاصة بالمستشفيات، حيث كان من بين ذلك تزويد مستشفى النصر بجهازي ألتراساوند، وكذلك تزويد مستشفى الأوروبي بجهاز ألتراساوند حديث.

كما تم تزويد كل من مستشفى غزة الأوروبي ومستشفى الأٌقصى ومستشفى أبو يوسف النجار وقسم الأشعة بعيادة النصيرات، بأجهزة التحميض المحوسب CR، وذلك ضمن خطة الوحدة لحوسبة أٌسام التصوير الطبي والتخلي عن نظام التحميض التقليدي.

وعملت وحدة التصوير الطبي على تعزيز خدمات التصوير الطبي بمجمع الشفاء الطبي بالأشعة المقطعية، عبر تزويده بجهاز أشعة مقطعية متطور لتحسين الخدمات للمرضى، إلى جانب تعزيز أقسام التصوير الطبي في العديد من مراكز الرعاية الأولية بأجهزة التحميض المحوسب.

كما تم خلال العام الماضي تعزيز الشراكة مع المستشفيات غير الحكومية لتوفير خدمات التصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي عبر اتفاقيات تم توقيعها معها.

كما أشرفت الوحدة وفقاً لعباس، على تزويد أقسام التصوير الطبي والعمليات والقسطرة القلبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بعدد 50 واقي من الأشعة.

وعلى صعيد تعزيز اقسام التصوير الطبي بالكادر البشري عملت الوحدة إلى تعزيز أقسام التصوير الطبي في المستشفيات بأحد عشر كادر من أخصائيي التصوير الطبي خلال العام 2021، وذلك تماشياً مع الزيادة في الفحوصات وكذلك افتتاح مستشفى التركي.

وتسعى وزارة الصحة إلى التحديث المستمر في تجهيزاتها الطبية وتجويد خدماتها الطبية لصالح المواطنين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في قطاع غزة.