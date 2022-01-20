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جهاز ديناميكية المثانة يسهل في تشخيص الكثير من الأمراض

الصحة: استقبال 223 حالة في قسم المسالك البولية خلال 2021

20 كانون ثاني / يناير 2022 02:06

فريق وحدة ديناميكية المثانة بمجمع الشفاء
فريق وحدة ديناميكية المثانة بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

قال استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس وحدة ديناميكية المثانة بمجمع الشفاء د. اياد الروبي أنه تم استقبال (223) حالة خلال العام 2021، مؤكدا على أن جهاز ديناميكية المثانة يسهم ويسهل في تشخيص الكثير من الأمراض العصبية لدى الأطفال والنساء بالإضافة الى المسالك البولية كالسلس البولي وانحباس البول واضطرابات الجهاز البولي.


وبين أن هذه الخدمة تخدم جميع مرضى قطاع غزة لأنها تقدم فقط في مجمع الشفاء الطبي، مضيفا بأن هناك بعض الدول العربية لا يتوفر فيها هذا الفحص رغم أهميته القصوى وهذا يرجع في معظم الأحيان الى عدم توفر متخصصين في هذا التخصص الدقيق.


وفي نهاية العرض قدم د.الروبي شكره وتقديره العميق الى كافة الكوادر الصحية في الوحدة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

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