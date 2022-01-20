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الأوقاف تطور الأداء المؤسسي بتنفيذ دورة بعنوان "فن كتابة التقارير"

20 كانون ثاني / يناير 2022 02:09

الأوقاف تطور الأداء المؤسسي بتنفيذ دورة بعنوان "فن كتابة التقارير"
الأوقاف تطور الأداء المؤسسي بتنفيذ دورة بعنوان

غزة- الرأي

نفذت دائرة تطوير الأداء المؤسسي بوزارة الأوقاف دورة بعنوان: "فن كتابة وصياغة التقارير" استهدف (25) من موظفات الإدارة العامة للقرآن الكريم على مستوى القطاع, بقاعة مسجد الشيخ زايد بغزة, حاضر فيها المدرب مؤمن عبد الواحد بشقيها  النظري والعملي.


وأوضحت مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي أ. إيمان عرفات أن دائرتها  تعمل ضمن استراتيجية وزارة الأوقاف وبرامجها التطويرية من خلال تنفيذ سلسلة دورات إبداعية بهدف تنمية مهارات الموظفات, وصقل خبراتهن للارتقاء في مهامهن الوظيفية والإدارية.


واستعرض عبد الواحد مجمل محاور الدورة التي ركزت على أصول وأهمية فن كتابة وصياغة التقارير الإدارية, وتسلسل المراسلات, وآلية أرشفتها وحفظها, وكيفية عرضها وتسويقها وتنفيذها في الأوقات المحددة.

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