زراعة الوسطى تتابع الشكاوي والتحديات التي تواجه مزارعي الخضار

الوسطى- الرأي

تابعت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين-المحافظة الوسطى بالتعاون مع دائرة الشكاوى، أهم المشاكل والتحديات التي تواجه مزارعي الخضار، وذلك من خلال القيام بجولات ميدانية دورية تهدف لتقييم الأصناف المزروعة من حيث الجودة والإنتاجية، ومدى ملائمتها للظروف البيئية المحيطة للحصول على إنتاج عالي الجودة.



بدوره، أكد طاقم المهندسين على ضرورة الحصول على بذور ذات جودة عالية من مصادر موثوقة ، إذ تعتبر عملية إختيار الأصناف الركيزة الأساسية لنجاح العملية الزراعية.

وتعمل وزارة الزراعة بطواقمها المختلفة، على مراقبة ومتابعة جودة مدخلات الإنتاج من أجل تحقيق الأكتفاء الذاتي .