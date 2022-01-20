زراعة رفح تنفذ عدة جولات ميدانية لمتابعة المزارعين بعد المنخفض

رفح- الرأي

نفذ قسمي الخضاروالوقاية في دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في محافظة رفح عدة جولات ميدانية في المحافظة،وذلك لمتابعة المزارعين بعد المنخفض الجوي وتفقدهم.

وخلال الجولة تم توجيه العديد من النصائح والارشادات الفنية اللازمة لهم للحد من موجة الصقيع القادمة.



كما استمع المهندسين إلى أهم المشاكل التي يعاني منها المزارعين، وتقديم الخدمات والارشادات اللازمة لهم للوقاية من الآفات والأمراض، والحصول على انتاج أفضل.

وتأتي هذه الجولات الدورية ضمن خطة المديرية للنهوض بالقطاع الزراعي،وفي اطار

في اطار متابعتها الميدانية للمزارعين.