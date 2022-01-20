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"الدعليس" يهنئ ضابطاً من غزة حصد المركز الأول بكلية الشرطة القطرية

20 كانون ثاني / يناير 2022 02:29

غزة- بسام العطار- الرأي

أجرى رئيس متابعة العمل الحكومي في غزة أ. عصام الدعليس، اتصالاً هاتفياً مع الضابط المبتعث محمد أبو رزق، بمناسبة حصوله على المرتبة الأولى على المبتعثين من كافة الدول العربية، بعد أربع سنوات من الدراسة، بكلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة، وتكريمه صباح اليوم الخميس من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم آل ثان، بوسام شرف وسيف.

وقال الدعليس في اتصاله الهاتفي:" إنه ولمن دواعي سرورنا أن نتواصل مع خيرة أبناء هذا الوطن، الذين كابدوا المعيقات، وجدوا واجتهدوا وثابروا من أجل الحصول على أفضل الفرص، وتمثيل وطنهم أمام الدول الأخرى، وفي رحاب الدول المستضيفة".

وتابع قائلا: "أنت يامحمد نعم الشباب، بل نعم الضابط المجتهد، الذي رفع فلسطين عالياً، بحصولك على هذه المرتبة، بعد سنوات من الإعداد والتجهيز، وتحدي الصعاب، من أجل الوصول لهذه اللحظة المشرفة".

وأعرب الدعليس عن فخره بهذا الإنجاز الكبير لفلسطين عامة، ولقطاع غزة المحاصر، ولوزارة الداخلية والأمن الوطني التي ينتمي لها وقامت بابتعاثه للدراسة، متمنياً لمحمد مستقبلاً زاهراً في خدمة الوطن.

وطالب الدعليس كافة الشباب الطموحة للمضي قدماً في نفس الدرب، والعمل على إعلاء اسم فلسطين في كافة المحافل وفي كل الميادين.

وقدم رئيس متابعة العمل الحكومي شكره لدولة قطر، وأميرها الشيخ تميم، على جهودها المستمرة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني.

من جانبه قدم أبو رزق شكره لرئاسة العمل الحكومي ممثلة بالأستاذ عصام الدعليس، على هذا الاتصال، الذي يعبر عن اهتمامه شخصياً بالإنجازات التي يحققها الشباب الفلسطيني في داخل وخارج الوطن، مؤكداً حرصه على خدمة وطنه وأبناء شعبه المحاصر في قطاع غزة.

وأهدى أبورزق هذه الإنجاز لفلسطين، ولشعبها المقاوم، معرباً عن سعادته برفع اسم فلسطين عالياً في هذا المحفل الكبير.

يذكر أن المواطن محمد أبورزق 23 عاماً، من سكان مدينة خانيونس، ولاعب رياضي في اتحاد خانيونس، والتحق بكلية الشرطة بالعاصمة القطرية الدوحة قبل أربع سنوات، حيث تخرج منها هذا العام حيث يتوج بلقب الأول عام، وتكريمه اليوم بحفل تخريج حضره أمير قطر، ومسؤولين كبار.

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