وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تنمية البنية التحتية بالحكم المحلي تناقش عدة مشاريع كبرى لرؤية 2038 وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال ونقابة المهندسين تعقدان لقاءً ضمن برنامج التدريب المدمج وكالة الرأي الفلسطينية "الدعليس" يهنئ ضابطاً من غزة حصد المركز الأول بكلية الشرطة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على جثة متحللة قذفتها أمواج البحر شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ عدة جولات ميدانية لمتابعة المزارعين بعد المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتابع الشكاوي والتحديات التي تواجه مزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطور الأداء المؤسسي بتنفيذ دورة بعنوان "فن كتابة التقارير" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استقبال 223 حالة في قسم المسالك البولية خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: طواقمنا قدمت نحو 715 ألف خدمة تصوير طبي خلال العام 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

من خلال اللقاءات التوعوية لطلبة المدارس الحكومية والوكالة

جودة البيئة تُطلق العمل ببرنامج مدارس صديقة للبيئة

20 كانون ثاني / يناير 2022 02:34

سلطة المياه وجودة البيئة تُطلق العمل ببرنامج مدارس صديقة للبيئة من خلال بدء اللقاءات التوعوية لطلبة المدارس الحكومية ومدارس الأونروا.
سلطة المياه وجودة البيئة تُطلق العمل ببرنامج مدارس صديقة للبيئة من خلال بدء اللقاءات التوعوية لطلبة المدارس الحكومية ومدارس الأونروا.

غزة- الرأي

نظمت دائرة التوعية بسلطة المياه وجودة البيئة زيارات تنسيقية، ولقاءات توعوية لطلبة المدارس الحكومية ومدارس الأونروا، وذلك في إطار برنامج مدارس صديقة للبيئة وتحقيقاً لجانب من خطة دائرة التوعية لعام 2022.


حيث تم تنفيذ لقاء توعوي بعنوان "النفايات الصلبة والبيئة" قدمها مدير دائرة التوعية م.خالد ابوغالي لطالبات مدرسة مسقط للبنات – حي التفاح، كما تم تنفيذ محاضرة بعنوان "الطيور المهاجرة" قدمتها المرشدة البيئية أ.اسراء جبر لطالبات الأندية البيئية في مدرسة الرمال الإعدادية للبنات.


في حين يذكر أن سلطة المياه وجودة البيئة تُركز جهودها التوعوية للجمهور، وبالذات فئة الطلاب لتشجيعهم على تحمل المسؤولية في مجال حماية البيئة.


ويشمل برنامج مدارس صديقة للبيئة عدداً من مدارس قطاع غزة، ويهدف إلى تعريف الطلبة على أهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في جعل بيئة المدرسة صحية ونظيفة، ويتضمن مجموعة من الورش والمحاضرات والمعارض البيئية، وسيمنح المشاركين كمكافئة لجهودهم شهادات تقدير وهدايا رمزيه في نهاية البرنامج.


من جانبه أكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د. منذر سالم أن وحدته تسعى لتنفيذ مجموعة متنوعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية على مستوى المؤسسات الشريكة، بما يشمل المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المحلي، وذلك لتعزيز مستوى الوعي البيئي لدى الفئات المستهدفة.


فيما أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن تقديم اللقاءات والمحاضرات التوعوية يأتي ضمن أهداف السلطة في خلق جيل متميز وواعي يحافظ على البيئة ومواردها، وغرس القيم البيئية في نفوس الطلاب في مراحل التعليم المختلفة خاصة الابتدائي والإعدادي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟