جودة البيئة تُطلق العمل ببرنامج مدارس صديقة للبيئة

غزة- الرأي

نظمت دائرة التوعية بسلطة المياه وجودة البيئة زيارات تنسيقية، ولقاءات توعوية لطلبة المدارس الحكومية ومدارس الأونروا، وذلك في إطار برنامج مدارس صديقة للبيئة وتحقيقاً لجانب من خطة دائرة التوعية لعام 2022.



حيث تم تنفيذ لقاء توعوي بعنوان "النفايات الصلبة والبيئة" قدمها مدير دائرة التوعية م.خالد ابوغالي لطالبات مدرسة مسقط للبنات – حي التفاح، كما تم تنفيذ محاضرة بعنوان "الطيور المهاجرة" قدمتها المرشدة البيئية أ.اسراء جبر لطالبات الأندية البيئية في مدرسة الرمال الإعدادية للبنات.



في حين يذكر أن سلطة المياه وجودة البيئة تُركز جهودها التوعوية للجمهور، وبالذات فئة الطلاب لتشجيعهم على تحمل المسؤولية في مجال حماية البيئة.



ويشمل برنامج مدارس صديقة للبيئة عدداً من مدارس قطاع غزة، ويهدف إلى تعريف الطلبة على أهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في جعل بيئة المدرسة صحية ونظيفة، ويتضمن مجموعة من الورش والمحاضرات والمعارض البيئية، وسيمنح المشاركين كمكافئة لجهودهم شهادات تقدير وهدايا رمزيه في نهاية البرنامج.



من جانبه أكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د. منذر سالم أن وحدته تسعى لتنفيذ مجموعة متنوعة من المحاضرات واللقاءات التوعوية على مستوى المؤسسات الشريكة، بما يشمل المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المحلي، وذلك لتعزيز مستوى الوعي البيئي لدى الفئات المستهدفة.



فيما أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن تقديم اللقاءات والمحاضرات التوعوية يأتي ضمن أهداف السلطة في خلق جيل متميز وواعي يحافظ على البيئة ومواردها، وغرس القيم البيئية في نفوس الطلاب في مراحل التعليم المختلفة خاصة الابتدائي والإعدادي.