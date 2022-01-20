"العمل" تطلق حملتها التفتيشية السنوية على المدينة الصناعية للعام 2022م

غزة- الرأي

أطلقت وزارة العمل في قطاع غزة حملتها التفتيشية على المدينة الصناعية بغزة، اليوم الخميس الموافق 20/يناير/2022م، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل بالوزارة.

وتوجه وفد من الوزارة على رأسه أ. محمد طبيل القائم بأعمال وكيل الوزارة، و م. طلعت أبو معيلق مدير الإدارة العامة للتفتيش، وفريق التفتيش المتمثل بـ م. رائد أبو شهلا مدير دائرة التوعية والإرشاد، وم. لطيفة نوفل، وم. فدوى أبو شمالة، وكان في استقبالهم من هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية أ. علام غباين مدير عام الهيئة وأ. باجس الدلو مدير النافذة الاستثمارية في الهيئة.

وقال أ. طبيل إن وزارة العمل وبالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية تسعى لتنفيذ حملة تفتيشية على معظم المصانع ومستودعات الشركات التجارية داخل مدينة غزة الصناعية، وذلك استكمالاً لدور الإدارة العامة للتفتيش التي تنفذ حملاتها منذ 3 سنوات.

من جهته، أضاف م. أبو معيلق إن الحملة ستستمر لمدة 3 أشهر على أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وتهدف للتأكد من استيفاء تلك المصانع لاشتراطات السلامة والصحة المهنية حسب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، وتمهيداً لاستكمال إجراءات ترخيص تلك المنشأت لدى الهيئة.

ورحب أ. غباين بوفد الوزارة الزائر مشدداً على أهمية دورها في تنفيذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، مناقشاً عدة قضايا من أهمها توفير مكتب دائم لفريق التفتيش وتنفيذ محاضرات توعوية للعمال وأصحاب المصانع.

وتفقد وفد العمل برفقة وفد الهيئة بعض المصانع، اشتملت على مصنع كيبال لصناعة المواسير البلاستيكية ومصنع عجور للأثاث المنزلي والموبيليا.

