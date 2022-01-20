النيابة تناقش قانونياً تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكومين جزائياً

غزة- الرأي

عقد المكتب الفني بالنيابة العامة ممثلاً برئيسه المستشار حسام دكه، وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء النيابة المختصين، ورشة عمل بشأن المعالجة القانونية لمسألة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكومين جزائياً.

بدروه، رحب المستشار دكه بالحضور الكرام مؤكداً على أهمية هذا اللقاء، وإنه جزء من عدة لقاءات وورش عمل تم الخروج فيها بتوصيات عملية تم صياغتها على شكل تعليمات قضائية، وأن هذا اللقاء ذات أهمية كبيرة كونها تكررت حالات أو طلبات تأجيل العقوبة السالبة للحرية، وبحاجة إلى الخروج بتوصيات حول ألية إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة.

وفي نهاية الورشة، تم التوافق على عدة نقاط هامة بشأن مسألة التأجيل، وكذلك بشأن حالة تقديم الطلب مباشرة للمحكمة من قبل المحكوم، وتأتي هذه الورشة بناءً على مقترحات من نيابة تنفيذ الأحكام لتكرار حالات طلب تأجيل تنفيذ العقوبة؛ ولتظافر الجهود المبذولة لتحقيق الصالح العام وتحقيق العدالة الناجزة.