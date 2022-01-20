وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تنمية البنية التحتية بالحكم المحلي تناقش عدة مشاريع كبرى لرؤية 2038 وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال ونقابة المهندسين تعقدان لقاءً ضمن برنامج التدريب المدمج وكالة الرأي الفلسطينية "الدعليس" يهنئ ضابطاً من غزة حصد المركز الأول بكلية الشرطة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية العثور على جثة متحللة قذفتها أمواج البحر شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ عدة جولات ميدانية لمتابعة المزارعين بعد المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تتابع الشكاوي والتحديات التي تواجه مزارعي الخضار وكالة الرأي الفلسطينية جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطور الأداء المؤسسي بتنفيذ دورة بعنوان "فن كتابة التقارير" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استقبال 223 حالة في قسم المسالك البولية خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: طواقمنا قدمت نحو 715 ألف خدمة تصوير طبي خلال العام 2021
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل

النيابة تناقش قانونياً تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكومين جزائياً

20 كانون ثاني / يناير 2022 02:42

النيابة العامة تناقش المعالجة القانونية لمسألة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكومين جزائياً
النيابة العامة تناقش المعالجة القانونية لمسألة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكومين جزائياً

غزة- الرأي

 عقد المكتب الفني بالنيابة العامة ممثلاً برئيسه المستشار حسام دكه، وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء النيابة المختصين، ورشة عمل بشأن المعالجة القانونية لمسألة تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكومين جزائياً.

 بدروه، رحب المستشار دكه بالحضور الكرام مؤكداً على أهمية هذا اللقاء، وإنه جزء من عدة لقاءات وورش عمل تم الخروج فيها بتوصيات عملية تم صياغتها على شكل تعليمات قضائية، وأن هذا اللقاء ذات أهمية كبيرة كونها تكررت حالات أو طلبات تأجيل العقوبة السالبة للحرية، وبحاجة إلى الخروج بتوصيات حول ألية إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبة أو وقف تنفيذ العقوبة.

 وفي نهاية الورشة، تم التوافق على عدة نقاط هامة بشأن مسألة التأجيل، وكذلك بشأن حالة تقديم الطلب مباشرة للمحكمة من قبل المحكوم، وتأتي هذه الورشة بناءً على مقترحات من نيابة تنفيذ الأحكام لتكرار حالات طلب تأجيل تنفيذ العقوبة؛ ولتظافر الجهود المبذولة لتحقيق الصالح العام وتحقيق العدالة الناجزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟