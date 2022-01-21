وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" تطلق مشروع كفالة أبناء شهداء العدوان الأخير وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبلغ الأسيرين "جرادات" بقرار هدم منزلهما في جنين وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تموّل مشروع زراعة الفطر الأبيض وكالة الرأي الفلسطينية عدد من القضاة المعينون يحلفون اليمين بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر الإفراج عن معتقلي "منزل صالحية" شرط الإبعاد وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تناقش قانونياً تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية للمحكومين جزائياً وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تطلق حملتها التفتيشية السنوية على المدينة الصناعية للعام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تُطلق العمل ببرنامج مدارس صديقة للبيئة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تنمية البنية التحتية بالحكم المحلي تناقش عدة مشاريع كبرى لرؤية 2038 وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال ونقابة المهندسين تعقدان لقاءً ضمن برنامج التدريب المدمج
أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتلتيك بيلباو بثلاثية

21 كانون ثاني / يناير 2022 08:37

11
11

ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16، نتيجة خسارته أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو 3 - 2، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل 2 - 2، والذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.  

تقدم أتلتيك بيلباو بالهدف الأول عن طريق إيكر مونياين بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، ولكن نجح فيران توريس فى تسجيل هدف التعادل لبرشلونة فى الدقيقة 20، وهو أول أهدافه بقميص الفريق الكتالونى بعد انضمامه من مانشستر سيتي الإنجليزي. 

وعاد الفريق الباسكى ليتقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 86 عبر إينيجو مارتينيز، وتعادل بيدرى للبارسا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، لتذهب المباراة للاشواط الإضافية. 

وفى الشوط الأول الإضافى نجح إيكر مونياين فى تسجيل هدف أتلتيك بيلباو الثالث والتأهل لدور ربع النهائي عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 105.  

وشهدت المباراة تجدد إصابة نجم برشلونة أنسو فاتى، بعد خوله بديلا فى الدقيقة 61، ولكنه غادر الملعب مصابا فى الشوط الأول الإضافى.

وكان ريال مدريد قد تأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق إلتشي بنتيجة 2 - 1، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا للموسم الحالى 2021 - 2022.  

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟