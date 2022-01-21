برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتلتيك بيلباو بثلاثية

ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16، نتيجة خسارته أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو 3 - 2، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل 2 - 2، والذى جمعهما مساء الخميس، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات البطولة للموسم الحالى 2021 - 2022.

تقدم أتلتيك بيلباو بالهدف الأول عن طريق إيكر مونياين بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، ولكن نجح فيران توريس فى تسجيل هدف التعادل لبرشلونة فى الدقيقة 20، وهو أول أهدافه بقميص الفريق الكتالونى بعد انضمامه من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعاد الفريق الباسكى ليتقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 86 عبر إينيجو مارتينيز، وتعادل بيدرى للبارسا فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، لتذهب المباراة للاشواط الإضافية.

وفى الشوط الأول الإضافى نجح إيكر مونياين فى تسجيل هدف أتلتيك بيلباو الثالث والتأهل لدور ربع النهائي عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 105.

وشهدت المباراة تجدد إصابة نجم برشلونة أنسو فاتى، بعد خوله بديلا فى الدقيقة 61، ولكنه غادر الملعب مصابا فى الشوط الأول الإضافى.

وكان ريال مدريد قد تأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق إلتشي بنتيجة 2 - 1، بعد امتداد اللقاء للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلى بالتعادل السلبي، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا للموسم الحالى 2021 - 2022.