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ليفربول يُسقط أرسنال بثنائية جوتا ويواجه تشيلسى بنهائى كأس الرابطة

21 كانون ثاني / يناير 2022 08:59

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حقق نادى ليفربول فوزا مهما على أرسنال بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الإمارات"، في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الحالي 2021 - 2022.

أحرز البرتغالى دييجو جوتا هدفى المباراة، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 19، بعد تمريرة من أرنولد ليستلمها جوتا ويمر بشكل رائع من مدافع أرسنال ويسدد على يمين رامسديل حارس أرسنال الذى يفشل في التصدي لها.

وفى الدقيقة 78 مرر أرنولد مرة ثانية تمريرة طويلة وضعت جوتا منفردا ليضعها البرتغالى من فوق رامسديل مسجلا الهدف الثانى، الذى أكد صحته تقنية الفيديو بعدما رفع المساعد راية التسلل عليه، إلا أن تقنية الفيديو أكدت صحته، وتعرض توماس بارتى لاعب الجانرز للطرد فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية. 
وكان الكاميرونى ماتيب سجل هدفا لنادى ليفربول من متابعة لركنية، إلا أنه تم إلغاؤه بداعى التسلل، وأكدت تقنية الفيديو على وجود تسلل على ماتيب قبل تسجيل الهدف، لينتهى الشوط الأول بهدف نظيف للريدز.

وانتهت نتيجة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب "أنفيلد" بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بهذه النتيجة يضرب ليفربول موعدا مع تشيلسى في المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية، المتأهل من فريقي أرسنال وليفربول، بعد تخطى البلوز نظيره توتنهام بالفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 3 - 0.

ويغيب الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني نجم أرسنال عن مواجهة الليلة، نظرا لتواجدهما مع منتخب مصر، والذي يخوض حاليا منافسات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.

وكانت مباراة الذهاب المقرر لها الخميس الماضي، قد تم تأجيلها بسبب تزايد حالات كورونا في صفوف الريدز، بعد الطلب الذي تقدمت به إدارة ليفربول من أجل تأجيل اللقاء.

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