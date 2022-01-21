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روما يتأهل لربع نهائى كأس إيطاليا بثلاثية ضد ليتشى ويواجه إنتر ميلان

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:06

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تأهل نادي روما الى دور الثمانية في مسابقة كأس إيطاليا إثر تغلبه بنتيجة 3-1 على ليتشي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات دور الستة عشر.

سجل أهداف المباراة كل من ماراش كومبولا، تامي أبراهام، إلدور شوموردوف في الدقائق 40، 54، 81 على التوالي لفريق روما.

بينما جاء هدف ليتشي الوحيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة في بداية هجومية قوية للفريق الضيف.

وشهدت المباراة حصول لاعب ليتشي ماريو جارجيلو على طرد في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعد تلقيه إنذارين متتاليين.

ومن المقرر ان يواجه فريق روما نظيره انتر ميلان في قمة نارية في دور الثمانية في المباراة المحدد لها في الفترة من 8 الى 10 فبراير المقبل.

ووفقاً لشبكة "اوبتا" العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة بكرة القدم العالمية سجل إلدور شومورودوف 10 أهداف من أصل 12 في جميع المسابقات في مسيرته بإيطاليا (83٪) في الشوط الثاني.

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