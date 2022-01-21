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تصميم روبوت للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:11

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صمم الخبراء روبوت بهيئة Ironman للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية عن طريق التحرك في الركام واستخدام حقيبة الدفع الخاصة به للتحليق فوق التضاريس الصعبة، وتم تطوير الروبوت، المسمى iCub، من جانب علماء في معهد Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) في جنوة بإيطاليا.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل"، ستسمح الأنظمة الروبوتية الموجودة في راحة يد iCub بالتحكم في القوة والاتجاه أثناء قيامها بالتحليق عبر الهواء باستخدام صواريخ الدفع.
 
ويبلغ حجم iCub 3.4 أقدام فقط، حيث إنه بحجم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات فقط، وله وجه غريب بعض الشيء يشبه الدمية، ولديه قدرات الدفع التي ستسمح له بالوصول إلى الأماكن التي لا يستطيع البشر أو الطائرات بدون طيار الوصول إليها بحثًا عن الناجين من البشر.
 
يقول موقع المعهد على الإنترنت: "كل عام تقتل حوالي 300 كارثة طبيعية حوالي 90.000 شخص وتؤثر على 160 مليون شخص في جميع أنحاء العالم"، مضيفا "لسوء الحظ، لا تزال الروبوتات متخلفة عن تقديم حلول ميسورة التكلفة في سيناريوهات الكوارث هذه."
 
ويمكن لـ iCub الزحف على أربع، والمشي والجلوس للتعامل مع الأشياء، مثل قطع المباني المتناثرة أو الركام، بينما تم تصميم يديه لدعم مهارات التلاعب المتطورة.
 
ويقول الخبراء، "إنها واحدة من المنصات القليلة في العالم التي تتمتع ببشرة حساسة لكامل الجسم للتعامل مع التفاعل الجسدي الآمن مع البيئة".

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