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مايكروسوفت تستعد لإصلاح مدير المهام فى ويندوز 11

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:13

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تستعد مايكروسوفت لإصلاح مدير المهام في ويندوز 11، مثل باقي نظام التشغيل ، يحصل مدير المهام على تصميم جديد يطابق لغة Microsoft Fluent Design الجديدة.
 
ويبدو أن مايكروسوفت أخفت التصميم الجديد في أحشاء إصدارات Windows 11 الأخيرة ، لكن طالب الهندسة Gustave Monce ، الذي سبق له تشغيل Windows 11 على الهاتف، كشف النقاب عن العمل الجاري وشاركه على Discord هذا الأسبوع.
 
ومن الممكن تمكين إدارة المهام الجديدة داخل أحدث إصدارات المعاينة لنظام التشغيل ويندوز 11 ، ولكن لم تعلن Microsoft رسميًا عن إعادة التصميم.
 
يقول مونسي: "هذه ميزة مخفية في النظام الجديد"."من الواضح أن هذه الأيام الأولى لهذا التصميم الجديد، لكنه يتضمن بالفعل وضعًا داكنًا وواجهة تتطابق بشكل وثيق مع تغييرات التصميم الكبيرة في Windows 11 - الزوايا الدائرية وظلال الباستيل، والتركيز على التبسيط.
 
وتم استبدال علامات التبويب الموجودة في مدير المهام الحالي بشريط جانبي يسمح لك بالتبديل بين الأقسام المختلفة للتطبيق. يعد Task Manager جزءًا قديمًا من ويندوز ظهر لأول مرة مع Windows NT 4.0، لم يطرأ عليها أي تغييرات مهمة منذ ما يقرب من 10 سنوات بعد أن تم إصلاحها آخر مرة في نظام التشغيل Windows 8.
 
تعيد مايكروسوفت تصميم معظم الأجزاء القديمة من ويندوز بشكل تدريجي، يتم حاليًا اختبار تطبيق  ميديا بلاير جديد ، ويحصل ويندوز 11 أيضًا على تطبيق Notepad معاد تصميمه مع دعم الوضع المظلم.
 

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