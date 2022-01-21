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ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:15

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غزة-الرأي

أدى ستة قضاة صلح جدد بالمحاكم النظامية اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء، وذلك امس في قصر العدل.
وحضر مراسم حلف اليمين مستشاري محكمتي العليا والاستئناف، ورؤساء المحاكم النظامية، ومدير عام المحاكم، ومدير عام الشرطة القضائية، وثلة من الإداريين وأعضاء النيابة والمدراء العامون في وزارة العدل.
وأكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال المراسم أن القضاء يسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق العدالة الناجزة ويؤسس لمجتمع مستقر آمن، من خلال عطاء مستمر من القضاة، متحديين الوضع الاستثنائي الذي يمر به قطاع غزة، ومحافظين على سلطة قضائية فاعلة قوية نافذٌ قضاؤها. موضحاً أن القضاء سيعمل على تأهيل القضاة الجدد وتدريبهم من خلال برنامج متقدم ليكونوا أقوياء قادرين على العطاء، وتطبيق القانون بما يصون حقوق المتقاضين.
وفي رسالته للقضاة الجدد قال المستشار المدهون " أنتم وزملاؤكم مستقبل القضاء، فعليكم أن تصنعوا هذا المستقبل بما يحقق المأمول منه، عدالةً وقوةً وتطوراً وجودةً في الأداء" داعياً الله أن يسدد على طريق الحق والعدل خطاهم.
 

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