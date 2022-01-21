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"ديوان الفتوى "يكرم الموظفين المشاركين بإعداد موقعه الإلكتروني

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:19

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غزة-الرأي

كرم المستشار أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع الخميس الموافق  بمقر الديوان أعضاء لجنة إطلاق وتطوير موقع الديوان الإلكتروني.
بدوره، رحب المستشار سعد بأعضاء اللجنة شاكراً وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجهودهم الحثيثة ومشاركتهم في إعداد وتطوير موقع الديوان الإلكتروني.
وأشار أ. مخلد جبر جندية رئيس لجنة إطلاق وتطوير موقع الديوان الإلكتروني أن الموقع يعد مرجعاً قانونياً لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والمحاميين والباحثين وطلبة الجامعات موضحاً أن موقع الديوان https://dftp.gov.ps على شبكة الانترنت يمكن المستفيدين من الوصول إلى موسوعة التشريعات وأعداد الوقائع الفلسطينية كافة بالإضافة للعديد من الأيقونات والمستجدات القانونية الهامة.
من جهتهم ،شكر أعضاء اللجنة المستشار سعد لكونه الداعم لهم بالإضافة إلى مساندته لهم فترة الإعداد للموقع.
يذكر أن أعضاء اللجنة هم أ.مخلد جندية رئيس اللجنة وأ. محمد الزهارنة وأ. إسراء أدهم أبو شعبان
وم. طارق اللولو وم. شيماء فروانة وم. صفاء اللولو وم. أمل الخليلي.
 

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