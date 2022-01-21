وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يختتم دورة "إدارة مخاطر الذخائر الحربية" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير يسري الجولاني يرزق بتوأم عن طريق النطف المهربة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة ديناميكية المثانة بالشفاء تستقبل 223حالة خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى "يكرم الموظفين المشاركين بإعداد موقعه الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لإصلاح مدير المهام فى ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحذف حساب Gmail دون فقد أى من بياناتك؟ وكالة الرأي الفلسطينية تصميم روبوت للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية وكالة الرأي الفلسطينية كيف تضر الوجبات السريعة بدماغ طفلك؟ وكالة الرأي الفلسطينية أوقات يجب فيها التوقف عن تناول أقراص فيتامين د
أخبار » الأخبار الحكومية

وحدة ديناميكية المثانة بالشفاء تستقبل 223حالة خلال 2021

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:23

11
11

غزة-الرأي

أوضح استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس وحدة ديناميكية المثانة بمجمع الشفاء د. اياد الروبي أنه تم استقبال (223) حالة خلال العام 2021، مؤكدا على أن جهاز ديناميكية المثانة يسهم ويسهل في تشخيص الكثير من الأمراض العصبية لدى الأطفال والنساء بالإضافة الى المسالك البولية كالسلس البولي وانحباس البول واضطرابات الجهاز البولي.

وبين أن هذه الخدمة تخدم جميع مرضى قطاع غزة لأنها تقدم فقط في مجمع الشفاء الطبي، مضيفا بأن هناك بعض الدول العربية لا يتوفر فيها هذا الفحص رغم أهميته القصوى وهذا يرجع في معظم الأحيان الى عدم توفر متخصصين في هذا التخصص الدقيق.

وفي نهاية العرض قدم د.الروبي شكره وتقديره العميق الى كافة الكوادر الصحية في الوحدة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟