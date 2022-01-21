وحدة ديناميكية المثانة بالشفاء تستقبل 223حالة خلال 2021

غزة-الرأي

أوضح استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس وحدة ديناميكية المثانة بمجمع الشفاء د. اياد الروبي أنه تم استقبال (223) حالة خلال العام 2021، مؤكدا على أن جهاز ديناميكية المثانة يسهم ويسهل في تشخيص الكثير من الأمراض العصبية لدى الأطفال والنساء بالإضافة الى المسالك البولية كالسلس البولي وانحباس البول واضطرابات الجهاز البولي.

وبين أن هذه الخدمة تخدم جميع مرضى قطاع غزة لأنها تقدم فقط في مجمع الشفاء الطبي، مضيفا بأن هناك بعض الدول العربية لا يتوفر فيها هذا الفحص رغم أهميته القصوى وهذا يرجع في معظم الأحيان الى عدم توفر متخصصين في هذا التخصص الدقيق.

وفي نهاية العرض قدم د.الروبي شكره وتقديره العميق الى كافة الكوادر الصحية في الوحدة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها لتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.