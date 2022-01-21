الدفاع المدني يختتم دورة "إدارة مخاطر الذخائر الحربية"

غزة-الرأي

اختتمت مديرية الدفاع المدني، الخميس دورة تدريبية لمجموعة من أطقمها الميدانيين بعنوان "إدارة مخاطر الذخائر الحربية"، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وقال العقيد م. وائل لولو مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني إن هذه الدورة مهمة للأطقم العاملة في الميدان كونهم المستجيب الأول في حالات الطوارئ والأحداث، وخاصة في الحروب.

وأفاد أن 20 كادرًا من كوارد الدفاع المدني شاركوا في هذه الدورة، التي استمرت مدتها 12 ساعة تدريبية، وتعرفوا فيها على كيفية إدارة المخاطر في بيئة ملوثة بالأسلحة، وأنواع المواد المتفجرة في قطاع غزة، كالقنابل اليدوية وقذائف الهاون، والمقذوفات، والصواريخ التقليدية، والقنابل المسقطة، والصواعق، والصواريخ الموجهة، والحرائق، والانفجارات المتولدة منها، وغيرها من الأسلحة.

وأضاف أن المشاركين أيضا تعرفوا على الأجهزة المرتجلة، والتقييمات والاستجابات، وتطويق عمليات الإخلاء، والأبخرة السامة المنبعثة من الأسلحة.

وأعرب العقيد لولو عن الروح الانضباطية العالية التي تحلى بها المشاركون، وأبدوا مشاركة فاعلة خلال الدورة، مستشهدين بالأمثلة الحية من ميادين العمل خلال تعاملهم مع الأحداث المختلفة في فترات الحروب السابقة.

وعبر عن شكر الدفاع المدني للجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا على أن الدفاع المدني سيواصل تدريب كوادره في هذا المجال للحد من الكوارث وتجنب المخاطر أثناء عملهم.