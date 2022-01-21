وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يختتم دورة "إدارة مخاطر الذخائر الحربية" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير يسري الجولاني يرزق بتوأم عن طريق النطف المهربة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة ديناميكية المثانة بالشفاء تستقبل 223حالة خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى "يكرم الموظفين المشاركين بإعداد موقعه الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لإصلاح مدير المهام فى ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحذف حساب Gmail دون فقد أى من بياناتك؟ وكالة الرأي الفلسطينية تصميم روبوت للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية وكالة الرأي الفلسطينية كيف تضر الوجبات السريعة بدماغ طفلك؟ وكالة الرأي الفلسطينية أوقات يجب فيها التوقف عن تناول أقراص فيتامين د
أخبار » الأخبار الحكومية

الدفاع المدني يختتم دورة "إدارة مخاطر الذخائر الحربية"

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:32

11
11

غزة-الرأي

اختتمت مديرية الدفاع المدني، الخميس دورة تدريبية لمجموعة من أطقمها الميدانيين بعنوان "إدارة مخاطر الذخائر الحربية"، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

وقال العقيد م. وائل لولو مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني إن هذه الدورة مهمة للأطقم العاملة في الميدان كونهم المستجيب الأول في حالات الطوارئ والأحداث، وخاصة في الحروب.

وأفاد أن 20 كادرًا من كوارد الدفاع المدني شاركوا في هذه الدورة، التي استمرت مدتها 12 ساعة تدريبية، وتعرفوا فيها على كيفية إدارة المخاطر في بيئة ملوثة بالأسلحة، وأنواع المواد المتفجرة في قطاع غزة، كالقنابل اليدوية وقذائف الهاون، والمقذوفات، والصواريخ التقليدية، والقنابل المسقطة، والصواعق، والصواريخ الموجهة، والحرائق، والانفجارات المتولدة منها، وغيرها من الأسلحة.

وأضاف أن المشاركين أيضا تعرفوا على الأجهزة المرتجلة، والتقييمات والاستجابات، وتطويق عمليات الإخلاء، والأبخرة السامة المنبعثة من الأسلحة.

وأعرب العقيد لولو عن الروح الانضباطية العالية التي تحلى بها المشاركون، وأبدوا مشاركة فاعلة خلال الدورة، مستشهدين بالأمثلة الحية من ميادين العمل خلال تعاملهم مع الأحداث المختلفة في فترات الحروب السابقة.

وعبر عن شكر الدفاع المدني للجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدا على أن الدفاع المدني سيواصل تدريب كوادره في هذا المجال للحد من الكوارث وتجنب المخاطر أثناء عملهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟