اللجنة التحضيرية لمؤتمر "الجريمة الإلكترونية" تعقد اجتماعها الأول

غزة-الرأي

ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي "الجريمة الإلكترونية.. المخاطر وسبل المواجهة القانونية" آليات تشكيل اللجان الفرعية ومهامها، ومحاور تجهيزات المؤتمر الأساسية، وترتيباته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضرية للمؤتمر، برئاسة رئيس اللجنة المهندس عبد الله وافي، وأعضائها.

وأكد م. عبد الله وافي أن اللجنة ستبذل كل جهودها وإمكاناتها من أجل أن تتكلل هذه التجربة بالنجاح، معرباً عن أمله في تحقيق الأهداف المنشودة من المؤتمر، ومساعدة صناع القرار نحو اتخاذ الإجراءات الملائمة، ذات الصلة.

ومن المزمع عقد المؤتمر العلمي الدولي الجريمة الإلكترونية.. المخاطر وسبل المواجهة القانونية في 23 مارس 2022 بإشراف كلية الرباط الجامعية، بالشراكة مع ذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة من الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية لمناقشة واقع الجريمة الالكترونيـة ومـدى توافـق التشريع الفلسطيني مع تلك الجرائم وأدلة إثباتها الجنائية.

ويشار إلى أن كلية الرباط الجامعية دعت الباحثين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة بأبحاث وفق المحاور المعلنة الخاصة بموضوع المؤتمر، وحسب معايير البحث العلمي، وتسليم الأبحاث وفق المواعيد المحددة وإرسالها عبر إيميل المؤتمر.