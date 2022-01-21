وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني يختتم دورة "إدارة مخاطر الذخائر الحربية" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير يسري الجولاني يرزق بتوأم عن طريق النطف المهربة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة ديناميكية المثانة بالشفاء تستقبل 223حالة خلال 2021 وكالة الرأي الفلسطينية "ديوان الفتوى "يكرم الموظفين المشاركين بإعداد موقعه الإلكتروني وكالة الرأي الفلسطينية ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تستعد لإصلاح مدير المهام فى ويندوز 11 وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحذف حساب Gmail دون فقد أى من بياناتك؟ وكالة الرأي الفلسطينية تصميم روبوت للمساعدة أثناء الكوارث الطبيعية وكالة الرأي الفلسطينية كيف تضر الوجبات السريعة بدماغ طفلك؟ وكالة الرأي الفلسطينية أوقات يجب فيها التوقف عن تناول أقراص فيتامين د
أخبار » الأخبار الحكومية

اللجنة التحضيرية لمؤتمر "الجريمة الإلكترونية" تعقد اجتماعها الأول

21 كانون ثاني / يناير 2022 09:35

11
11

غزة-الرأي

ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الدولي "الجريمة الإلكترونية.. المخاطر وسبل المواجهة القانونية" آليات تشكيل اللجان الفرعية ومهامها، ومحاور تجهيزات المؤتمر الأساسية، وترتيباته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضرية للمؤتمر، برئاسة رئيس اللجنة المهندس عبد الله وافي، وأعضائها.

وأكد م. عبد الله وافي أن اللجنة ستبذل كل جهودها وإمكاناتها من أجل أن تتكلل هذه التجربة بالنجاح، معرباً عن أمله في تحقيق الأهداف المنشودة من المؤتمر، ومساعدة صناع القرار نحو اتخاذ الإجراءات الملائمة، ذات الصلة.

ومن المزمع عقد المؤتمر العلمي الدولي الجريمة الإلكترونية.. المخاطر وسبل المواجهة القانونية في 23 مارس 2022 بإشراف كلية الرباط الجامعية، بالشراكة مع ذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة من الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية لمناقشة واقع الجريمة الالكترونيـة ومـدى توافـق التشريع الفلسطيني مع تلك الجرائم وأدلة إثباتها الجنائية.

ويشار إلى أن كلية الرباط الجامعية دعت الباحثين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة بأبحاث وفق المحاور المعلنة الخاصة بموضوع المؤتمر، وحسب معايير البحث العلمي، وتسليم الأبحاث وفق المواعيد المحددة وإرسالها عبر إيميل المؤتمر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟