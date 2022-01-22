اليوم.. قرعة الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022

تترقب 10 منتخبات إفريقية اليوم في تمام الخامسة مساء موعد قرعة الجولة الأخيرة والدور الفاصل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لحسم مصيرها.

وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية عشرة منتخبات بينها أربعة عربية، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون ومالي وغانا والسنغال وجمهورية الكونغو.

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022.

ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم للدور الفاصل عن قارة أفريقيا إلى قسمين، حيث يتواجد في الأول المنتخبات الخمس صاحبة أفضل تصنيف في شهر نوفمبر 2021، بينما يظهر في الثاني الأقل تصنيفًا.

تبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى، وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر

وسيتم بث القرعة على منصات كاف الرقمية ومن بينها قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وينتظر أن تكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.