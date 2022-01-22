وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يستضيف وست هام فى مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي اليوم وكالة الرأي الفلسطينية اليوم.. قرعة الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة نهاراً الى شديدة البرودة ليلاً وكالة الرأي الفلسطينية "العمادي" يوقع اتفاقية لضمان تزويد محطة كهرباء غزة بالغاز وكالة الرأي الفلسطينية 5 وفيات و1468 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الهلال الأحمر: 88 إصابة خلال المواجهات في قرى نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "الجهاد": اعتقال الشيخ الجاغوب ضربة للمقاومة بجبل صبيح وكالة الرأي الفلسطينية 50.000 مصلٍٍِ يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية طلب 1.2 مليون من تذاكر كأس العالم 2022 خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون 300 شتلة زيتون غرب نابلس
أخبار » الرياضة و الملاعب

اليوم.. قرعة الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022

22 كانون ثاني / يناير 2022 08:57

11
11

تترقب 10 منتخبات إفريقية اليوم في تمام الخامسة مساء موعد قرعة الجولة الأخيرة والدور الفاصل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لحسم مصيرها.

وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية عشرة منتخبات بينها أربعة عربية، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون ومالي وغانا والسنغال وجمهورية الكونغو.

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022.

ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم للدور الفاصل عن قارة أفريقيا إلى قسمين، حيث يتواجد في الأول المنتخبات الخمس صاحبة أفضل تصنيف في شهر نوفمبر 2021، بينما يظهر في الثاني الأقل تصنيفًا.

تبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى، وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر

وسيتم بث القرعة على منصات كاف الرقمية ومن بينها قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وينتظر أن تكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟