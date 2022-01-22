مانشستر يونايتد يستضيف وست هام فى مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي اليوم

يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره وست هام يونايتد، في تمام الخامسة من مساء اليوم، السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2021-2022.

ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة اليوم وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن آرسنال صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي وست هام في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

وجمع مانشستر يونايتد نقاطه الـ35 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 وخسر 6 لقاءات وسجل 34 هدفاً وتلقي 29.

ويسعى مان يونايتد لتحقيق فوزه الثانى على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما انتصر في مؤخرا على مضيفه برينتفورد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "جريفين بارك"، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقابل الفريقان وجها لوجه في 25 مباراة على ملعب "أولد ترافورد" في الدوري الإنجليزي، حقق يونايتد الفوز 20 مرة وخسر مرتين فقط، في حين حسم التعادل نتيجة 3 مباريات.

وتعود آخر هزيمة لفريق مانشستر يونايتد أمام وست هام في "مسرح الأحلام" إلى مايو من عام 2007 بنتيجة هدف دون مقابل.

وسجل فريق مانشستر يونايتد رقما قياسيا بعد انتصاره الأخير في البريميرليج، حيث أصبح أول ناد في الدوري الإنجليزي يحقق 300 انتصار في البريميرليج خارج الأرض متفوقاً على جميع الأندية الكبرى المشاركة في البطولة.

ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم عالمياً فإن مانشستر يونايتد حقق الفوز رقم 300 في تاريخه خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي.