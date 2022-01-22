أتلتيكو مدريد يواجه فالنسيا بحثا عن العودة للانتصارات فى الدوري الإسباني

يحل فريق فالنسيا ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد، في المواجهة القوية المقرر إقامتها في تمام العاشرة من مساء اليوم، السبت، على ملعب "واندا ميتربوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فالنسيا في المركز التاسع برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف فريق فياريال الثامن.

ويبحث الروخى بلانكوس لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد في الليجا هذا الموسم، بعدما تعادل مع مضيفه فريق فياريال بنتيجة 2 – 2، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ويسعى أتلتيكو مدريد لمصالحة جماهيره بعدما ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16، بخسارته أمام مضيفه فريق ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضى، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات البطولة.

فيما تعادل فريق فالنسيا مع نظيره إشبيلية بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

وكان الروخى بلانكوس قد خسر أيضا أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2 – 1، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.