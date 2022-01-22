"إنستجرام" يقلل من ظهور المحتوى الضار للحد من انتشاره

يتخذ Instagram خطوات جديدة مع الحتوى الذى يحتمل أن يكون ضارا، وتقول الشركة إن الخوارزمية التى تدعم طريقة ترتيب المنشورات للمستخدمين وفى القصص، ستعمل الآن على تقليل أولوية المحتوى الذي قد يتضمن تنمرًا أو كلامًا يحض على الكراهية أو قد يحرض على العنف، وفقا لتقرير engadged.

وبينما تحظر قواعد Instagram بالفعل الكثير من هذا النوع من المحتوى، فقد يؤثر التغيير على المنشورات الحدودية أو المحتوى الذى لم يصل بعد إلى مشرفي التطبيق، وتوضح الشركة فى أحد التحديثات: "لفهم ما إذا كان هناك شىء ما قد يخالف قواعدنا، وسننظر فى أشياء مثل ما إذا كانت التسمية التوضيحية مشابهًا للتعليق الذى انتهك قواعدنا سابقًا".

وحتى الآن حاول Instagram إخفاء محتوى يُحتمل أن يكون مرفوضًا من أجزاء عامة من التطبيق ، مثل Explore ، لكنه لم يغير كيفية ظهوره للمستخدمين الذين يتابعون الحسابات التى تنشر هذا النوع من المحتوى، ويعني التغيير الأخير أن المشاركات التي تُعتبر "مشابهة" لتلك التي تمت إزالتها مسبقًا ستكون أقل وضوحًا حتى للمتابعين، وأكد متحدث باسم Meta أنه لا يزال من الممكن إزالة المشاركات "التى يحتمل أن تكون ضارة" فى النهاية إذا خالفت المنشور إرشادات المنتدى.

والتحديث يتبع تغيير مماثل في عام 2020 عندما بدأ Instagram فى خفض تصنيف الحسابات التي تشارك معلومات خاطئة تم فضحها من قبل مدققي الحقائق، على عكس هذا التغيير يقول Instagram إن السياسة الأخيرة ستؤثر فقط على المشاركات الفردية "وليس على الحسابات بشكل عام".

بالإضافة إلى ذلك ، يقول Instagram إنه سيعامل الآن فى سجل تقارير كل مستخدم فردي في كيفية طلب خلاصاتهم.