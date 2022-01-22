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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

هل يمكن نشر صور متعددة على قصص إنستجرام؟

22 كانون ثاني / يناير 2022 09:10

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إنستجرام هو تطبيق مشهور لمشاركة الصور على الإنترنت يستخدمه الكثير من المستخدمين بشكل يومي، ويمكن للمستخدمين عرض أسلوب حياتهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم وعامة الناس من خلال مشاركة الصور ونشر القصص.
 
وتعد قصص إنستجرام هي موجز للصور أو مقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة من الملف الشخصي للمستخدمين، وتعد ميزة القصة على إنستجرام مهمة للغاية لأنها تتيح للمستخدمين نشر صور متعددة على القصة لأنها لا توفر الوقت فحسب، بل تساعد أيضًا في زيادة تفاعل المشاهدين وإنشاء سمة جذابة في المحتوى الخاص بك.

لماذا لا يمكنني مشاركة قصة على إنستجرام؟

قد يكون هذا بسبب أن مالك الحساب ربما حد من مشاركة المنشورات أو أن الشخص الذي تتابعه لديه حساب خاص على إنستجرام.

لماذا لا يمكنني مشاركة منشور إنستجرام إلى قصتي؟

قد يكون السبب هو قيام مالك الحساب بتعطيل إعادة مشاركة القصص.

لماذا لا يمكنني نشر صور متعددة على إنستجرام؟

قد تكون هناك أسباب مختلفة لعدم تمكنك من نشر صور متعددة على إنستجرام. قد تكون الأسباب خطأ فى تحديث التطبيق أو اتصال إنترنت غير مستقر أو مشكلة في التطبيق على هاتفك المحمول.

لماذا لا يمكنني إعادة نشر القصص على انستجرام 2022؟

قد يكون السبب هو أن الشخص الذي نشر القصة الأصلية لم يسمح لمتابعيه بمشاركة القصة.

ما هي مدة بقاء القصص على موجز إنستجرام؟

تبلغ مدة قصص انستجرام 15 ثانية كحد أقصى وتختفي بعد 24 ساعة عند نشرها.

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