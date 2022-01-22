وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2169) السبت 22/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يدخلون أعوماً جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ22 وكالة الرأي الفلسطينية هل شاهدت دموع ابل متجمده من شدة البرد وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن نشر صور متعددة على قصص إنستجرام؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستكشف الأخطاء وتصلحها عند تعطل مكبر صوت أيفون وكالة الرأي الفلسطينية "إنستجرام" يقلل من ظهور المحتوى الضار للحد من انتشاره وكالة الرأي الفلسطينية خطوات هتساعدك فى التخلص من دهون البطن بسرعة وكالة الرأي الفلسطينية مشروب فاكهة يقلل من ارتفاع ضغط الدم فى 45 دقيقة وكالة الرأي الفلسطينية علاجات منزلية تساعدك على التخلص من السعال
أخبار » الأخبار الحكومية

"مباحث التموين" تنفذ جولات ميدانية على محطات تعبئة الغاز المنزلي

22 كانون ثاني / يناير 2022 09:49

11
11

غزة-الرأي

نفذّت دائرة مباحث التموين بالشرطة في محافظات قطاع غزة، جولات ميدانية برفقة الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد؛ لمتابعة محطات توزيع وتعبئة غاز الطهي، ومنع الاحتكار أو استغلال المواطنين.
وأوضحت مباحث التموين أنه جرى متابعة توفير الكميات المطلوبة من غاز الطهي للمواطنين في المحطات الرئيسية، والتنبيه على أصحابها بتلبية احتياجات المواطنين من الغاز، والتحلي بالمسؤولية وعدم الاحتكار أو استغلال الأجواء الحالية التي يزيد فيها الطلب على الغاز.
كما حذّرت محطات تعبئة الغاز والموزعين، من التلاعب في أسعار الغاز واستغلال المواطنين، لاسيما في ظل تأكيد الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية على توفّر الكميات المطلوبة من الغاز في قطاع غزة بما يكفي لسد احتياجات المواطنين.
وأكدت مباحث التموين أن طواقمها ستتابع الموزعين ومحطات تعبئة الغاز، وستُحيل أي مخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
 

11 11 11
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية أرض الإسراء تنفيذ سلسلة مشاريع إغاثة للأسر الفقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟